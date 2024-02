Larrubia tras su renovación: "Esto es un sueño, está pasando todo muy rápido"

Uno de los futbolistas que hacen grande la palabra canterano. David Larrubia ha tenido hoy su puesta de largo de su ampliación de contrato por tres años más. El mediapunta comenzó la temporada siendo un futbolista muy importante en los plantemientos de Sergio Pellicer, pero, con el paso de las jornadas, fue perdiendo regularidad, pero nunca ha perdido esa chispa. El del barrio La Luz espera volver fuerte, pero sabe que esto se lo ha ganado en el césped.

El Málaga presenta la renovación por tres temporadas de uno de sus mejores canteranos: David Larrubia “Dar las gracias a Loren y al club por la renovación. El proceso ha sido muy rápido. He ido quemando etapas y no me di ni cuenta. Esto es un sueño para mi” pic.twitter.com/dbSEcWpjk9 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) February 27, 2024

Y es que Larrubia no ha perdido ese acento malaguista, que lo lleva de cuna, “el proceso ha sido todo muy rápido. He ido quemando etapas sin darme cuenta, estoy en el primer equipo y estoy cumpliendo el sueño de mucha gente que es malaguista y malagueña como yo. No me la quiero tomar como una relajación, quiero trabajar más y conseguir mi sueño", apunta

SEGUIR CRECIENDO

El 10 malaguista sabe que esto no es una renovación más, es el paso a seguir creciendo en el club de su vida, "no quiero que piense la gente de que es una relajación. Quiero demostrar que soy un futbolista importante para ayudar a conseguir los objetivos que se marque el club. Mejor que yo, que siento los colores y he 'mamado' los colores... Quiero marcar una época en el club".

Y en el Málaga están muy contentos con el trato de David Larrubia. Desde que llegó al primer equipo como con la cesión el año pasado en Mérida, Loren Juarros, director deportivo blanquiazul sabe que el proyecto del Málaga pasa por atar a este tipo de jugadores, “quiero destacar la disponibilidad de David para crecer y seguir como futbolista es el Málaga CF. Con jugadores jóvenes y capacidad evidentes, con un David con su edad y lo que hace, así como su contrato, podía haber tensionado más al club. La disposición de su agente ha sido llegar a un acuerdo. Gracias por demostrar los valores y poner al club en lo más inmediato".

Cuando los sueños se hacen ?????????????????? ?? pic.twitter.com/DatXQBCmE2 — Málaga CF (@MalagaCF) February 27, 2024

Loren Juarros además tuvo palabras de elogio para el mediocampista, "eres un jugador de proyecto de futuro, con mucho por hacer. Te ha servido para llegar a aquí, pero queremos llegar a cotas más altas. Este tiene que ser el camino para la gente del Málaga CF. Has 'mamado' el malaguismo, tus padres son un ejemplo para los que piensan que es mejor salir. Como en otros casos, has demostrado el sentido de pertenencia al club", le hablaba Loren a un emocionado Larrubia, que acució en presencia de sus padres, los cuales en un vídeo del club le transmitieron su orgullo.

