Katsikaris no frena la caída libre de Unicaja que se queda sin opciones en Eurocup (83 - 92)

Diferente entrenador y mismo guion. Tras dos partidos en menos de una semana en el cargo Fotis Katsikaris no ha podido tener un efecto inmediato en Unicaja a modo de victorias. El equipo malagueño cayó 82 a 93 ante el Nanterre, el teórico rival más débil del grupo y se queda virtualmente sin opciones de clasificación para el cruce de cuartos de final de la Eurocup.

A pesar de que el entrenador varió roles en el equipo e intentó dotar de más orden al ataque del equipo, el guion fue el mismo que en los anteriores partidos. Una aceptable salida, un arreón para tener una renta cómoda, llegó a ir ganado por 9 en el segundo cuarto (47 - 38), para luego entrar en desconexión y quedarse sin opciones de victoria tras un tercer cuarto nefasto. Son ya nueve derrotas consecutivas, cinco en ACB y 4 en Eurocup, un triunfo de los últimos once partidos y ya se ha agotado la bala del cambio del entrenador y la reacción no llega. En el horizonte tampoco es demasiado alentador con el Valencia aguardando el domingo en ACB en el Carpena.

Poco más puede hacer Katsikaris con apenas cuatro entrenamientos de bagaje, el técnico griego intenta hacer cosas. Claro protagonismo para Nzosa, ostracismo para Gerun, que no jugó ni un sólo minuto. Rol muy residual para Francis Alonso que sólo jugó cinco minutos en el tercer cuarto y en el que apenas buscaron para amenazar con su lanzamiento. Brizuela gana galones de nuevo y Katsikaris opta por compagina a Alberto Díaz y Jaime y a Thompson con Abromaitis. Precisamente, Abromaitis con 26 puntos fue el mejor de Unicaja.

Nanterre demostró desde el inicio de partido que no venía de vacaciones a Málaga. Kaba y Cordinier marcaron desde el inicio su territorio con un parcial de 0 a 5. Los malagueños gracias al acierto en el triple aguantaban los tirones de los franceses, que seguían anotando con cierta facilidad para irse con ventaja a la conclusión de los primeros 10 minutos. Katsikaris demostró que su confianza en Nzosa va a ser importante. Su presencia ayudó a incomodar al equipo francés y en ataque contribuyó con seis puntos. Abromaitis dio un paso adelante y ocho puntos consecutivos de Bouteille sirvieron para que Unicaja lograra su máxima diferencia (47 - 38). Pero como en otras tantas ocasiones, la renta que tanto le cuesta a Unicaja conseguir la pierde en poco tiempo. Nanterre subió la intensidad, Cordinier y Warren dieron un paso adelante y Unicaja empezó a hundirse (49 - 46 al descanso).

Lo peor estaba por venir. Cordinier olió sangre y Unicaja no supo o pudo frenarlo. Ni Wazcynski ni Bouteille pudieron parar al alero galo que demostró todo su talento con canastas de todas las facetas. Un triple suyo desde ocho metros en el último segundo del tercer cuarto dejaba a Unicaja muy tocado a la finalización del tercer cuarto (60 - 70).

Llegó a ir perdiendo Unicaja por trece puntos, ante la adversidad el equipo se derrumba y se muestra carente de alma. Aunque pudo salir del bache. Un excelso Abromaitis con la ayuda de Wazcynski lideraron un parcial de 8 a 0 que colocó a Unicaja a sólo tres puntos con cuatro minutos por jugarse (74 - 77). Sin embargo con posesión para empatar, Wazcynski se precipitó en buscar el triple y Nanterre no perdonó asestando un golpe definitivo. Aún había tiempo, pero el equipo bajó los brazos y se despide virtualmente de la eurocup, competición que era el gran objetivo del club. Un club que debe acometer cambios en la estructura no sólo de la plantilla, sino en los cimientos de la propia entidad deportiva.

