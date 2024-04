El jugador del Málaga que se hace viral por vender su camiseta por 50 euros: "Lo vi natural"

Es tan antiguo como el fútbol, pedir una camiseta a tu ídolo después de un partido es una de las escenas más habituales cada fin de semana. Los jugadores de fútbol se acercan a la zona donde están sus seguidores y en muchos casos tiran camisetas, pantalones u otros objetos que han utilizado en el partido. En el partido que el Málaga jugó ante el filial del Atlético de Madrid también se dio esa escena, es lo habitual; sin embargo, lo que ocurrió luego resultó inédito.

???? ¡50 EUROS POR CAMISETA!



?? Dani Lorenzo, jugador del Málaga, recibe dinero por regalar su camiseta... porque el club se la cobra.



?? IMAGEN @elchiringuitotv. pic.twitter.com/yS4gADhvs8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2024





REACCIÓN INÉDITA

Una cámara del programa "El Chiringuito" captó a Dani Lorenzo con un aficionado le pide la camiseta, Dani Lorenzo le explica que no puede que el club les permite cuatro camisetas para cambiar y que él ya las ha consumido Y que cada camiseta que regale a partir de ahora le supone un coste de 50 euros al jugador. El aficionado le responde que sin problemas, que él le paga los 50 euros. En ese momento le entrega el dinero y se los da en el campo a cambio de la camiseta. Dani Lorenzo se quita la camiseta, se la da al aficionado y coge los 50 euros. Esta imagen se ha hecho viral y ha generado todo tipo de debates.





ARREPENTIMIENTO

Ante tal ruido, Dani Lorenzo ha querido dar su explicación: "Ha sido todo muy rápido. Para que la gente lo entienda, nosotros estamos en Primera RFEF. Tenemos un contrato con el que no soy millonario, ya me gustaría. Nos dan un número de camisetas a repartir, el cual yo ya sobrepasé. A partir de ahí, nos la cobra el club. En esa situación se lo comenté al hombre que está en la grada y me sacó los 50 euros. Me pilló tan de sorpresa que me lo ofreciera, que en ese momento reaccioné de la forma natural que es cogerlo y cambiarla. Ahora, pensándolo de manera más inocente, pienso que no lo debería haber cogido. Lo he hecho con toda la buena fe del mundo de que el hombre me lo ofreció y yo de forma natural lo hice. Espero que la gente lo entienda", explicaba el mediocentro marbellí.

??? "Me pilló por sorpresa que me ofreciese 50 euros".



?? "Pienso que no los debería haber cogido, ahora me arrepiento".



?? ¡QUÉ GRANDE, @d_lorenzo_10! Explicación exclusiva para @elchiringuitotv. https://t.co/YGLSabB2g3pic.twitter.com/mjQQ5FZSYj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2024





Dani Lorenzo tiene 21 años, su contrato no es de los más altos de la plantilla y aunque su salario es, seguramente, mayor que el de la mayoría de aficionados, tiene todo el derecho del mundo a mirar por su bolsillo y su economía. Tenemos idealizados a los deportistas y muchas veces nos olvidamos que son personas de carne y hueso y que tiene problemas al igual que cualquier aficionado. Vivimos en un mundo en el que todo se retransmite al momento. Cámaras de televisión, redes sociales, directos en plataformas audiovisuales, es difícil estar atinados siempre en nuestras vidas y no siempre podemos actuar de la manera correcta o de la manera más ética.