Juanpi Añor en COPE Málaga: "Estoy contento por el acuerdo y para lo que necesite el club"

Juanpi Añor, canterano, referente y a la vez jóven veterano del Málaga (llegó con 15 años y tiene 25) rompió su silencio en Deportes COPE Málaga para hablar de su prolongado silencio y de como vivió estos dos veranos fatídicos para él y para la institución malaguista. Ha llegado a un acuerdo con la entidad para bajarse su ficha, ampliar años de contrato y solventar liquidez a la maltrecha tesorería malaguista. Es un Juanpi más maduro y pasa página tras fuertes críticas hacia él.

El internacional venezolano señala en COPE Málaga que, “He estado en silencio, sí. El año pasado había que centrarse en el equipo. Después de un año muy malo y con el descenso no había que hablar del porqué del descenso o centrarse en mi rendimiento personal. Eso fue lo que hicimos. El anterior verano fue el peor. Son cosas nuevas que se van apareciendo y uno debe saber asimilarla. Uno no lo ha buscado y ni quiere. Sion cosas que aparecen, al final no son las mejores y asimilarlas de la mejor manera. Y centrarse en lo que mas importa”, apuntó en Deportes COPE Málaga.

Añor señalaba además que, “El año pasado fue un verano difícil. Uno no estaba preparado para lo que se venía. Tras todo eso me preparé mentalmente. Soy ahora mas fuerte y me centro en lo que realmente importa. En mí, ahora en el Málaga, estamos en Segunda. Si uno de cabeza no está bien, luego en el campo no está tampoco está bien. Uno a veces es más fuerte que uno mismo de lo normal. Hay que tomarse las cosas de otra menara para que se pueda rendir. Un futbolista tiene que saber pelear contra eso. Conocemos como es la gente, la afición. Es entendible que puedan señalar a una o varias personas. Tenemos que tratar de llevarlo de la mejor manera. Cualquier cosa que no me mejore, no hago de que me pueda hacer daño o que me afecte. Trato de centrarme y escuchar a gente de la que importo”, apuntó.

El mediapunta venezolano habló sobre su situación actual y la bajada de ficha, “La situación está. Si, esta todo acordado. Se habló con el club de nuestra parte que todo se solucionara de la mejor manera, como Luis. Sí, se ha dejado las cosas más o menos claras. Colaboro totalmente. Ya el año pasado salí y estoy para lo que necesite el club. Estoy contento por el acuerdo. Estoy en mi casa. Por muchas cosas que hayan pasado, mi vida está aquí y me encuentro con un cuerpo técnico que llevaba mucho tiempo sin encontrarlo. Me siento querido e importante. Varias de esas charlas con Víctor hizo que tomara esta la decisión que tomé”, subrayó.

Juanpi Añor además apuntó que, “No soy rencoroso ni tengo nada guardado para la gente. No tengo nada en contra de nadie, han pasado situaciones y la gente respondió de la manera que ha querido responder y es totalmente libre. Uno como jugador lo asimila y obviamente no es fácil y nos hacemos fuertes a la medida que pasa el tiempo. Tuve ofertas para salir este verano y en mi caso, lo que había, que tampoco había mucho, no me convencía. No quería perderme aun porque soy joven. No había en la mesa cosas que no me convencían. Este acuerdo es la mejor solución. Buscamos la mejor solución”, apuntó.

Puedes escuchar el resto de la entrevista del futbolista del Málaga en el audio que acompaña esta noticia.