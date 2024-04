Juande en COPE Málaga: “Sería un sueño marcar el gol del ascenso, sería la recompensa a estos años”

Nacido en Córdoba, criado en la cantera del Séneca CF, en 2014 recaló en La Academia del Málaga CF para jugar en categoría cadete de segundo año y de ahí al primer equipo de una forma escalonada, pero con pasos siempre firmes y seguros.

Sergio Pellicer, del que dice cariñosamente de él que es su hijo, porque le conoce desde aquella Champions juvenil, del campeonato de España o de su debut conjunto en Ponferrada hace cuatro años, le está dando ahora confianza. Y el cordobés la devuelve con gol y con buenos partidos.

Juande: “Quedar segundos tiene más privilegios, pero vamos a intentar ganar los máximos partidos posibles. Lo del domingo es clave. Conozco bien al Córdoba, tienen un buen equipo y nos lo van a poner complicado” pic.twitter.com/dtXgo5O555 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) April 24, 2024

Juande es un veterano con 24 años. Este domingo visita por primera vez su Córdoba natal. Nunca jugó en El Arcángel y se muestra feliz por ello, “lo disfrutaré con la familia que siempre está en los buenos y en los malos momentos”, apunta.

El central sabe que no es una final lo de este domingo ante los de Iván Ania, “quedarán cuatro partidos más, y le sumamos los cuatro de play off. Sí sería importante ganar porque das un golpe en la mesa. Estamos solo enfocados y centrados en ello. Vamos a ir con todo allí”, dice.

NO MIRAR ATRÁS

Juande lo ha pasado mal. En el camino de un jugador de fútbol hay momentos buenos, gratos e ingratos. Hizo cuatro goles en Segunda en su mejor año. Jugó mucho y bien en el Málaga de las permanencias en Segunda y luego vio el lado malo del descenso del año pasado o las lesiones, “yo me centro y me enfoco en el partido del domingo, en ganar en Córdoba. De mi futuro no quiero pensar ahora. Busco ascender con el Málaga, eso no me preocupa ahora. Quiero tener la mente limpia y liberada. Lo que tenga que venir vendrá. Yo me siento ya más malaguista que cordobés”, señala con sinceridad. Hay que recordar que cumple contrato el 30 de junio y el club aún no ha movido ficha. Igual falta aún, pero Juande no se obsesiona, quiere ascender con el club y devolverlo al fútbol profesional.

Juande y su futuro: “No quiero pensar en eso. No se si han llamado o no. Yo me centro en el domingo, en ganar en Córdoba, no quiero distraerme. Ahora estoy jugando y disfrutando. Quiero mente limpia. Málaga es mi casa” pic.twitter.com/yv2DHMIrBq — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) April 24, 2024

Tras realizar la pretemporada en verano de 2020 con el primer equipo, el defensa central formaría parte del primer equipo del Málaga para la temporada 2020-21, a las órdenes del técnico Sergio Pellicer con el dorsal número 5 a la espalda y desde entonces ahí sigue. Como sueño, tiene el de marcar el gol del ascenso, “ese sería mi mayor sueño. Claro que uno lo piensa. Será una recompensa a todos estos años. Ojalá se diese, pero si yo no lo marco, que lo haga otro compañero, pero que valga para ascender. Eso lo sueño yo mucho”, señala con sonrisa en la cara.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es Juande Rivas, no tiene entradas para el derbi de este domingo en Cordoba y vuelve a sonreir, y con él ya gana el Málaga, que tiene de vuelta a un enorme defensa central, ahora de pareja con el portugués Nelson Monte.

Puedes escuchar toda la entrevista en este enlace: