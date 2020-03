Ismael Casas en COPE: "Hay que tener precaución, pero el fútbol es de contacto"

El Málaga trabaja con normalidad pese a la crisis del coronavirus. El equipo malaguista se entrena sin problemas y reina la normalidad. Hoy atendió a Deportes COPE Málaga el lateral derecho canterano, Ismael Casas, que vive un sueño por como le van las cosas ahora. Es titular indiscutible para Sergio Pellicer, que le conoce perfectamente.

Pero para el de Linares, todo esto del coronavirus y no estar junto a la afición (por ahora se juega a puerta cerrada) es difícil, "es evidente que nos apoya mucho nuestra afición, y se lo agradecemos, pero tenemos que pensar en los tres puntos y en ganar, porque pensar más allá no nos va a beneficiar. Es muy extraño, porque nuestra afición está los 90 minutos animando, pero tampoco hay que pensar más allá. Siempre nos dicen que tenemos que tener precauciones, lavarnos las manos, estornudar y taparnos. Poco más, sabemos que el fútbol de contacto y no queda otra. No podemos hacer más ni pensar nada malo", señaló en Deportes COPE Málaga.

Por otro lado, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre se refirió también a jugar sin público, pese a que LaLiga y la RFEF se reunirán este jueves, "si LaLiga lo ha hecho es porque hay una recomendación de Sanidad, supongo yo. Hay poco que decir. Espero que dure muy poco porque un partido de fútbol tiene sentido con público, sin público queda muy soso. Lo verán por pantallas. Espero que dure poco, como el tiempo va a mejor temperatura por tanto más vida para lo sano y menos para lo que va en contra de la salud, los virus que pueda haber por ahí. Espero que la medida no sea aplaudida o apoyada por los restaurantes o los bares que tienen el fútbol porque van a tener evidentemente una oportunidad. Se va a trasladar el público a donde pueda verlo. Quizá en casa también, lógicamente", habló.

El Málaga como club quiere dar normalidad lógica. Mantuvo la primera parte abierta a los medios, atendió a los medios en entrevistas personalizadas y si no hay cambios, este viernes comparecerá en la previa del duelo del sábado, Sergio Pellicer.

Sin embargo, la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que su Comisión Delegada ha aprobado este miércoles la propuesta de suspender durante dos semanas todos los partidos de fútbol y fútbol sala no profesionales de ámbito estatal, tras las medidas dictadas por el Gobierno para prevenir la extensión del coronavirus. En base a la reciente decisión de la RFEF, todos los partidos que se deberían disputar en las dos próximas jornadas de fútbol base malagueño quedan suspendidos, así como, las citas ligueras del Atlético Malagueño y Málaga CF Femenino, por ejemplo. Como medida preventiva, el Málaga anunció que, la Academia MCF cancela de manera temporal los entrenamientos de los equipos masculinos y femeninos que conforman la cantera malaguista, a excepción de Atlético Malagueño, Juvenil DH y el primer equipo del Málaga CF Femenino.

La RFEF también "invitará a la LFP a que pueda sumarse a la Comisión de Seguimiento para evaluar de forma conjunta y coordinada, tal y como prevé la legislación vigente, los cambios que fuere necesario realizar en las competiciones profesionales", igual que con la Comisión Nacional de Fútbol Sala, el sindicato AFE y las asociaciones de jugadores y jugadoras de fútbol sala "para que puedan sumarse al grupo de trabajo y seguimiento".