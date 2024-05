Ibon Navarro en la previa ante Manresa, avisa: "En casa les hacen ser más peligrosos todavía"

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro ha hablado en Málaga antes de viajar esta tarde a Manresa, donde el Unicaja jugará mañana el segundo partido de cuartos de final de los Playoff de la Liga Endesa, ante el Baxi Manresa en una serie que marcha 1-0 a favor de los malagueños. El segundo encuentro se disputará el martes, a las 20:30 horas, y podrá verse en Movistar + Deporte y seguirse en directo por el Tiempo de Juego de COPE Más Málaga desde las 20:00 horas.

PERRY VIAJARÁ

La primera pregunta obligada fue sobre la disponibilidad de Kendrick Perry: "La idea es que viaje. Ayer hizo algo más de la mitad del entrenamiento, estaba con buenas sensaciones pero no acabó con las mejores. Vamos a ver si hoy puede entrenar. En cualquier caso tomaremos una decisión mañana, pero tiene que estar muy bien para sacar a uno de los otros doce que están sanos para poder meterlo a él, tiene que darnos plena confianza. Los demás están bien, sin ningún problema. A estas alturas de temporada los jugadores lo que quieren es jugar, hacemos entrenamientos un poco más cortos, con poca carga táctica. Las cabezas están en la competición, en el Playoff, lo que quieren es jugar".

Acerca del ambiente en el Nou Congost, Ibon Navarro lo conoce bien: "No me espero un ambiente mucho, entre comillas, peor para nosotros que el del partido de liga, porque también estaba lleno, con un ambiente increíble... Será lo mismo pero en Playoff. El Nou Congost siempre es muy regular, su mínimo es muy alto y el máximo lo veremos mañana. La gente aprieta mucho y el equipo se sienten siempre con ese plus de energía en casa que les hace más peligrosos todavía".

AMBIENTAZO EN MANRESA

"El saber que jugamos en el Congost, que somos capaces de ganar, aunque no sea fácil, porque ya lo hemos hecho, el saber que en cualquier caso si perdemos, tenemos el colchón del Carpena. Es dificil ganar el primer partido en casa en el playoff a 3 porque hay mucha presión, porque si te ganan vas al segundo partido en un auténtico problema. Yo creo que nosotros vamos a estar mejor en algunas cosas, pero también creo que ellos van a estar mejor todavía en cosas que aquí hicieron muy bien y va a ser difícil. De todas formas, lo más difícil ya está hecho, que es ganar el primer partido y romper el playoff. Pero a la vista está, viendo las otras series, que no es sencillo".