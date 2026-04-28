Ibon Navarro: "Cuando ganas el ánimo te cambia, pero no hemos arreglado nada"

El Unicaja, en partido adelantado de la jornada trigésima de la Liga Endesa, se enfrenta este miércoles al Dreamland Gran Canaria para refrendar la victoria de la pasada jornada contra el Hiopos Lleida (91-72) e ir consolidando la clasificación para la fase por el título.

El conjunto malagueño, que debió adelantar su encuentro por la disputa del 7 al 9 de mayo de la final a cuatro de la Liga de Campeones (BCL), recibe a un equipo canario que pretende dejar atrás la zona baja de la clasificación, ya que presenta un registro de ocho victorias y veinte derrotas que le sitúan en la decimosexta posición, un puesto por encima del penúltimo, el MoraBanc Andorra.

El Unicaja, tras el triunfo contundente contra el conjunto catalán en casa, cortó una racha muy negativa de cinco derrotas consecutivas, aunque la irregularidad continúa en el juego con altibajos que hacen mostrar la preocupación en el seno del equipo cajista.

punto de inflexión verde

También el Dreamland Gran Canaria ha mostrado una gran irregularidad e incluso ha llevado a un cambio en el banquillo para impulsar al equipo con la llegada del argentino Néstor ‘Che’ García, quien sustituye desde hace tres jornadas al esloveno Jaka Lakovic. Sobre este duelo, en la previa, Ibon Navarro comentó que, “cuando ganas el ánimo te cambia, pero no hemos arreglado nada. Es una cuestión de que ni un día somos un desastre y al otro la pera limonera. Habláis mucho de puntos de inflexión, de manera constante. La realidad es que nos falta madurez, se adquiere pasando mucho tiempo juntos, por experiencias y problemas juntos y estamos en ese proceso", apuntó.

Siete otra vez, hemos tenido tres durante el año... Mejor, sí, tener siete pívots que tres" Ibon Navarro Entrenador de Unicaja

Será un partido muy especial para el pívot polaco del Unicaja Olek Balcerowski, criado en la cantera del club canario, en el que disputó seis temporadas, conquistó la Eurocopa en 2023 y fue elegido el mejor joven de la competición en los cursos 2020-2021 y 2022-2023, etapa fructífera que le llevó a dar el salto al Panathinaikos griego y, de ahí, al Unicaja.

alberto díaz, ok

Con respecto al base Alberto Díaz, que sufrió durante el transcurso del último partido frente al Hiopos Lleida una fractura en el cuarto dedo de la mano izquierda, estará disponible, a pesar de que esta lesión requiere inmovilización, no le impedirá jugar. En cuanto a los aleros, el bosnio Nihad Djedovic y Jonathan Barreiro, son dudas por problemas físicos, y el ala-pívot francés Killian Tillie, será baja por lesión.

Unicaja B. Fotopress Alberto Díaz estará recuperado de su lesión en un dedo.

Ibon también se refirió al estado mental del equipo verde, "con un equipo nuevo, cada partido los problemas son diferentes. Nos estamos preocupando mucho menos de ir incorporando a jugadores nuevos, con jugadores que entraban y salían, eso no te facilita el trabajo. No es la causa ni la excusa, pero llevamos una semana trabajando con normalidad, con 12 tíos sanos y estando más o menos seguros de qué tíos van a jugar. Te da estabilidad, tranquilidad, la gente sabe lo que tiene que hacer. Si uno está toda la semana de tres y debe jugar de cuatro, pues pasan cosas. Ahora no ocurre eso", apuntó el entrenador verde en la previa de este duelo vital antes de BCL.