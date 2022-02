Ibon Navarro, en COPE: "El compromiso de Unicaja conmigo es el de fichar un jugador que nos mejore"

Ibon Navarro concedió su primera entrevista desde su llegada a Unicaja a COPE Málaga. El técnico vitoriano se hizo cargo del equipo el pasado 10 de febrero y aunque sólo ha ganado un partido de los dos que ha dirigido, las sensaciones del equipo son diferentes y por lo que se ve en la cancha los jugadores de la plantila vuelve an creer en sus posibilidades.

En una entrevista realizada en el Martín Carpena, Ibon Navarro analizó sus primeros días como entrenador de Unicaja y como se produjo su llegada, condicionada por la duración del contrato. "Cuando dije que sí, ya se encargó mi agente de rematar todo. Hemos llegado a un acuerdo interesante. Me aseguran acabar esta temporada y si hago un buen trabajo me permiten empezar el próximo proyecto. Y también el club se cubre sus espaldas si no va bien", explica el "coach" que tiene su primera experiencia con un equipo a mitad de temporada: "Es la primera vez que vengo a un equipo a mitad de temporada, pero cuando surgió venir a Unicaja, fue todo más traumático para la familia, así que me vine solo. Si Dios quiere el año que viene ya se vendrían".

.@ibonnavarro “Tenía muchos planes para visitar y he tenido que anular muchos billetes. Son las circunstancias las que permiten venir, tu no eliges, no fue fácil, pero profesionalmente ha sido una obligación decir que sí y fichar por este gran club” pic.twitter.com/fQcnq5ubKd — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) February 23, 2022





La sensaciones a su llegada han sido buenas, con una buena imagen en su debut con derrota ante el Real Madrid y una victoria contundente por 20 puntos en la pista del Fuenlabrada: "Son solo dos partidos, este parón nos sirve para ver canteranos. Nos gustaría tener estos días a todos los jugadores. Cuando llegas a un sitio las prioridades es conocer todo y a los jugadores desde el punto de vista personal"

NEGOCIACIÓN

El contrato de Navarro está supeditado a los resultados, a la clasificación que ocupe el equipo y también al trabajo, el técnico confía que el trabajo dé sus frutos y poder iniciar desde el principio el nuevo proyecto de Unicaja: "Muchas veces no existen el scouting de los entrenadores, no los ves entrenar. Entiendo que Unicaja quiera verme y construir el futuro próximo del club. No es lo mismo verlo a que te lo cuenten. Seguir no es por posición, es más de feeling".

El preparador vasco dice que no cree en los milagros y sí en e trabajo: "Un equipo de básket no es cuestión de matemáticas, es mas de rimar, de poesía, puedes tener dos piezas en el puzzle, pero igual no encajan. Tienen que encajar las personas, las formas de ser, jugadores con carisma, liderazgo, ahí entra una conversación y conocer a la persona. Esto es más de recibir que de dar. Cuando hay un cambio en el mensaje, un cambio de jefe, bueno, siempre uno está atento. Yo les pido a estos jugadores lo máximo. El que de el 6, que lo de, no puedo pedirle más, juntos si que se puede hacer mucho"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

PLANTILLA Y ROLES

Ibon Navarro tiene que asignar nuevo roles, ya se ven cosas de su idea, pero ahora deberá encajar a Jaime Fernández: "Falta meter una pieza como Jaime y eso moverá roles. Veremos algún cambio y tratar de encajar todo. Hay muchos jugadores de un perfil similar. Tenemos ocho partidos en marzo y si somos inteligentes hay minutos para todos". También habló de Brizuela, acusado de "chupón" pero que el otro día repartió 9 asistencias: "Si Brizuela el día que no la mete, contribuye a que otros si la metan, eso es muy positivo. Muchas veces si genera para anotar o asistir es un jugador mejorado, si no, es problema".

Vídeo El entrenador vitoriano durante su entrevista en COPE









Dentro de esta filosofía hay dos jugadores que no están encontrando, quizás, el encaje en el equipo: Bouteille y Carlos Suárez: "Yo a Boutielle le veo trabajar y lo hace bien, si se le ayuda a explotar su talento ya sería bueno .A Carlos Suárez la lesión le hizo perder movilidad, ahora es un 5-4. Carlos conoce bien el juego, con gran capacidad de pase y tiene cosas para aportar. Él sabe que no es el jugador de hace dos años antes de la lesión. Es el capitán y tiene valores para transmitir a los nuevos, eso es muy importante. Nos va ayudar mucho dentro y fuera del vestuario. Él es uno de los jugadores que he notado más afectado por la situación del equipo. Pero no es mejor profesional por sufrir más y se lo he dicho. El equipo necesita ahora un punto de alegría, optimismo, una sonrisa. Con la cabeza baja y triste no saldremos de esto".

FICHAJE Y CLUB

Sobre la idea de reforzar al equipo, el entrenador tiene claro que sí va llegar un jugador que dote al equipo de mayor solidez: "Yo creo que sí, espero que sí. Ese es el compromiso del club hacia mí. Ver las carencias y traer un jugador que nos mejore. Pero hay jugadores que han dado un paso adelante. No quiero un fichaje que tape uno que ya tengo con ese pasito adelante. El perfil que buscamos es el mejor jugador posible que pueda defender en las posiciones 3, 4 o 5. Pero que sea versátil. Tenemos una carencia si Tim Abromaitis tiene un problema, pero en el puesto de 3 si nos falta un punto físico. El club está haciendo un esfuerzo para encontrarlo. Hay esa ilusión por retocar y ganar"

.@ibonnavarro sobre fichajes: “Yo creo que sí, espero que sí. Ese es el compromiso del club hacia mi. Ver las carencias y traer un jugador que nos mejore. Pero hay jugadores que han dado un paso adelante. No quiero un fichaje que tape uno que ya tengo con ese pasito adelante” pic.twitter.com/qDwUfjqn79 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) February 23, 2022





Por último Navarro habló de como nota a Unicaja como club, de su presidente y lanza un mensaje a los aficionados: "El glamour del club permanece. Es uno de los mejores de ACB, pero uno de los peligros que tiene es la expectativa y el pasado. Todo ha cambiado. Hay muchos equipos que compiten muy bien. No es fácil. La expectativas hay que basarlas en la realidad. La pandemia nos ha sacado de la normalidad. Nos hemos convertido en una sociedad más triste. Y tenemos que hacerles sentir. Se trata de eso y pasa que nos recuperemos como mundo. Les garantizo que el equipo quiere, y vamos a intentarlo. Chirría tener un exárbitro de presidente. Todos hemos oído hablar de López Nieto, pero es un hombre que sabe de que va el deporte, le gusta el baloncesto, sabe lo que quiere y eso es importante. Si sabes que es lo que quieres puedes conseguirlo y es muy capaz", concluyó.