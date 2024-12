Horario y dónde ver y escuchar el Sporting-Málaga de este sábado 21

Vuelve el Málaga, y lo hace con un partido de altura. Ya les toca ganar a domicilio. Esta tarde el Málaga inicia su particular pelea por sumar sus primeros tres puntos lejos de la Costa del Sol. Y hay ganas, ya que es normal, ganaron bien al Eldense el miércoles y están a un paso de acabar una buena primera vuelta para un Málaga que ha regresado este año al fútbol profesional. Las bajas, al margen de los tres descartes, viajaron 23 jugadores, son las habituales. Dani Lorenzo con molestias en el pubis. El mediocampista marbellí tiene problemas, y los tiene por unas molestias en el pubis, es más, no volverá hasta enero y está Haitam, que acelera para volver y ser cedido para ganar minutos.

POCAS VARIANTES EN EL ONCE

Pellicer no desveló mucho sobre quienes jugarán hoy en El Molinón. El once titular es muy posible que tenga cambios esta tarde. Kevin Medina seguirá. Está Cordero, pero ojo a Lobete y Baturina, que pueden tener una oportunidad al jugar bien el otro día. Ahí está la clave. Repetir o cambiar ante el parón, ya que no jugarán hasta el día 11 de enero.

MÁS DESCANSO SI GANAN HOY

El entrenador del Málaga dejó claro en la previa sobre el tiempo de descanso de sus jugadores, y esa apuesta interior: "Va a depender, tengo una apuesta con ellos. Si ganamos tienen algún día más y, si no, empezaremos a entrenar antes. La tenemos preparada la semana por si perdemos. También es bueno descansar, pero tenemos previsto el trabajo. Los futbolistas saben que tienen que invertir en físico y mente. Descansar mentalmente es necesario, pero hay que hacer también el trabajo invisible. No hay que descuidar el físico, voy a ser duro con el peso y la grasa. Pero dependerá de qué sucede en Gijón", apuntó un sonriente Pellicer, que además será duro en el regreso de las vacaciones navideñas.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Liga Hypermotion entre el Sporting de Gijón y el Málaga CF, se disputará en el Estadio El Molinón, esta tarde 21 de diciembre, a las 18:30 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL SPORTING - MÁLAGA

El partido Sporting de Gijón-Málaga lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista y los comentarios técnicos de Paco González en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion HD y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV, Olin Y Golstadium.