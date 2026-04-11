Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Las Palmas de esta tarde

El Málaga sigue en la zona alta, en play off, mirando de tu a tu a los grandes de la zona con el premio gordo. Los de Funes jugarán de nuevo en casa, y lo hace tras dos bajas sensibles, además para varias semanas. Hoy no estarán dos de los mejores jugadores del Málaga CF, el faro, el talento y la calidad, además de la visión de juego. David Larrubia y Dani Lorenzo no jugarán y estarán varios partidos sin hacerlo por lesión. El destino es que el equipo malaguista se la jugará sin estos dos en varios de los partidos claves.

LaLiga Adrián Niño le dio un punto de oro al Málaga en Riazor.

Las bajas de Izan Merino (por sanción), Larrubia y Dani Lorenzo obliga al entrenador a modificar la zona de creación del equipo. Rafa, Juanpe, Ochoa, Darko, Dorrío, Lobete, Niño y probablemente Dotor, pelearán por ocupar una de esas tres plazas en el equipo titular. Funes no quiere dramas y dice que los que salen lo están haciendo bien, así que hoy Dorrío por Larrubia, Ochoa por Dotor y Rafa por Izan Merino, serían los recambios.

SIN LARRUBIA NI LORENZO

Desde el primer momento, Funes ha cerrado filas en torno a un once reconocible y sin fisuras, que le hizo obtener esta tremenda racha de resultados positivos. De cara al duelo en casa de hoy ante el Las Palmas, está claro que Funes saldrá con todo y lo mejor, el gol average es clave, ganado por los malaguistas tras el tremendo 0-1 de la primera vuelta en el Gran Canaria. Sobre Larrubia hay que contar que desde el club se anuncia que sufre una fractura en el escafoide de su pie izquierdo y tras jugar los últimos partidos a un ritmo menor al habitual, club y jugador han decidido parar para que se pueda recuperar y llegar a un nivel óptimo al último mes de competición. La baja de Larrubia se une a la de Dani Lorenzo que con una lesión en el sóleo también estará todo el mes de abril fuera.

IGUALDAD MÁXIMA POR EL PLAY OFF

Y llega Las Palmas de los veteranos Jesé y Jonathan Viera. El conjunto gran canario con 57 puntos está igualado con el Málaga y han ganado sus dos últimos partidos como locales. Sin embargo han perdido en sus dos últimas salidas ante Albacete y Eibar. El ex malaguista Sandro Ramírez es duda de cara al partido en La Rosaleda. Hoy el duelo además está encuadrado en la jornada retro, por lo que los dos equipos rendirán homenaje a una parte de su historia. En el Málaga a la de principios de siglo cuando jugó la UEFA y ganó la Intertoto.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y Las Palmas, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este sábado 11 de abril a las 18:30 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – CD LEGANÉS

El partido Málaga – Las Palmas lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortíz y los comentarios técnicos de Ángel Morales y Hugo Díez Boscovich, en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por DAZN y Orange. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la plataforma Golstadium.