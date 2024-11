Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Cartagena de este sábado 9

Otra nueva oportunidad en La Rosaleda, y siempre es importante. El Málaga recibe al colista. Tras jugar cuatro partidos en 12 días, Pellicer contará con el armazón principal para el partido de esta noche ante el Cartagena de Jandro, que se la juega tras la manita del Depor. Dioni volverá a ser la referencia arriba. Kevin y Antoñito lucharán por un puesto en el extremo izquierdo, mientras que habrá que ver quién será la pareja de Manu Molina en el centro del campo una vez recuperado Luismi Sánchez, quien esta semana en COPE Málaga decía que ahí en el medio hay mucha calidad.

ROTACIONES EN EL ONCE

El Málaga regresa a su templo, por tanto, se espera que sea una fiesta. Habrá llenazo y colorido. Pellicer mantiene varias opciones en su cabeza en el once. Es el que más empata y ya tiene que sumar de tres, buena ya fue su victoria ante el Éibar en casa. Sin dar nombres, no gustó nada el fiasco copero, que fue el último partido del Málaga. Una gran parte del foco estará en Cordero, quien no acaba de dar el sí a la renovación con el Málaga.

Tras la destitución de Abelardo, el Cartagena sigue sin reaccionar y no ha conseguido ganar en ninguno de los 5 partidos disputados en octubre. Además, el pasado fin de semana se llevó una goleada en casa ante el Deportivo de La Coruña. Todo indica que si el Cartagena no gana en La Rosaleda, Jandro será destituido. La situación institucional en el club es muy inestable. Y será baja, Luis Muñoz. El malagueño sufrió en el último partido una rotura en los isquiotibiales y tendrá que parar. Era la primera vez que Luis Muñoz iba a jugar en La Rosaleda tras salir del club hace dos temporadas tras confirmarse el descenso a primera federación.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la décimo cuarta jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Cartagena, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este sábado 9 de noviembre a las 21:00 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA - CARTAGENA

El partido Málaga-Cartagena lo podrás seguir desde las 20:30 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Andrés Atienza, y los comentarios de Bori Moreno en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga. Además, compartiremos con el Joventud-Unicaja.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV y Olin.