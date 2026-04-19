Horario y dónde ver y escuchar el Covirán Granada - Unicaja

Unicaja visita al Covirán Granada en lo que será el último derbi andaluz de la temporada, y por desgracia, sin saber cuándo se volverán a ver las caras en un partido oficial, ya que los granadinos son colistas y, salvo milagro, jugarán la próxima temporada en Primera FEB.

Unicaja afronta el partido con la necesidad de la victoria. Tras cosechar cuatro derrotas de manera consecutiva, el equipo malagueño busca romper esa dinámica y no ver peligrar su puesto de play off por el título. Shurne Bilbao Basket viene apretando fuerte y está amenazando a los equipos que ocupan los puestos del sexto al octavo. La Laguna Tenerife, Asisa Joventut y el propio Unicaja.

Ibon Navarro ha tenido toda la semana para preparar el partido, aunque los problemas físicos han vuelto a castigar al equipo. Kendrick Perry sufre problemas en la espalda y no ha entrenado en toda la semana, lo mismo que Balcerowski, que, tras sufrir un golpe en el partido frente a Valencia Basket, tampoco ha podido entrenar con normalidad. Tampoco está bien físicamente Nihad Djedovic. Todos ellos, si llegan al partido, no estarán en su mejor momento físico.

La buena noticia la protagonizan David Kravish y Tyson Pérez. Ambos siguen progresando en sus recuperaciones y podrían gozar de sus primeros minutos en la pista. Kravish cayó lesionado en Tenerife el pasado 25 de octubre tras fracturarse el peroné. Tuvo un retroceso en su recuperación, pero cada vez va a más y su reaparición será fundamental para los retos que aún le quedan a Unicaja.

Mariano Pozo David Kravish durante un entrenamiento

En el caso de Tyson Pérez, el jugador lleva dos meses de baja debido a problemas en su tendón de Aquiles. Su último partido fue el 11 de febrero en Wuzburg y, aunque se intentó que llegara a la Copa del Rey, finalmente se optó por pararlo y que pudiera afrontar con garantías el final de temporada. La presencia de Tyson Pérez es fundamental para Unicaja, ya que dotará de físico y energía al juego interior del equipo.

Mariano Pozo Tyson Pérez hace un mate en un entrenamiento

granada colista

El rival, el Covirán Granada, es colista con solo tres victorias y está a punto de consumar su segundo descenso consecutivo. El equipo está dirigido por el malagueño Arturo Ruiz. Tras encadenar 15 derrotas seguidas, el equipo granadino se está mostrando más sólido como local, donde ha sido capaz de ganar dos de los tres últimos partidos.

VICTOR SALGADO Arturo Ruiz en su debut en el Palau Blaugrana

Luka Bozic es el gran referente del equipo nazarí. Es el jugador más valorado de la ACB. Con 22 créditos por partido, también es el que más minutos juega, 28, y el que más tiros libres tira, 6,54. El croata cuenta con el apoyo de Alibegovic, Lluis Costa y Jassiel Pérez como jugadores más destacados.

Los enfrentamientos en baloncesto entre Unicaja y Granada son históricos; sin embargo, con la actual denominación de los granadinos, se han visto las caras en 7 ocasiones con un balance demoledor a favor de los malagueños, que han ganado los siete partidos que han jugado.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de Liga Endesa entre el Covirán Granada - Unicaja se disputará en el Palacio de los Deportes de Granada este domingo 19 de abril a las 12:30 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR el COVIRÁN GRANADA - UNICAJA

El partido Covirán Granada - Unicaja lo podrás seguir desde las 12:00 horas con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios técnicos de Anicet Lavodrama y Juan Carlos Bonilla en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Dazn en la opción de baloncesto; además, también se puede ver en Movistar Plus los diales 7 y 8 de Movistar Deportes y Vamos y en el canal 87-89 de la plataforma si tienes la opción deportes contratada.