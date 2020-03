Histórico doble duelo en Málaga masculino y femenino entre España y Francia camino a los Juegos de Tokio

La Federación Española de Baloncesto y la Federación Francesa de Baloncesto han acordado la de disputa de dos dobles partidos entre sus selecciones masculinas y femeninas en dos jornadas que serán históricas para el público de Málaga y París. Por primera vez, y como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los equipos nacionales de ambos países protagonizarán dos duelos dobles que se disputarán en el mismo escenario y fecha.

El 30 de junio, el Martín Carpena de Málaga será testigo de un doble enfrentamiento entre las Selecciones Femenina y Masculina de España y Francia. Dos encuentros de preparación que volverán a repetirse el viernes 10 de julio en el AccorHotels Arena de la capital francesa.

Dos ocasiones únicas para disfrutar del mejor baloncesto. Las cuatro selecciones ya tienen su billete asegurado para Tokio 2020, además de ser todas ellas medallistas en los últimos campeonatos internacionales. La Selección Femenina acudirá a los Juegos como vigente subcampeona olímpica y actual campeona de Europa tras derrotar, precisamente a Francia, en la final del Eurobasket 2019. La Masculina, Oro en la Copa del Mundo de China 2019, estuvo acompañada en el podio por Francia, que subió al tercer escalón tras derrotar a Australia en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Jorge Garbajosa: “Una oportunidad única”

“Este acuerdo que hemos alcanzado con la Federación Francesa para reunir en un mismo escenario a nuestras selecciones femeninas y masculinas supone una oportunidad única que permitirá a los aficionados de ambos países disfrutar del mejor baloncesto internacional. Nos encontramos ante dos jornadas que me hacen sentir especialmente orgulloso, ya que nos permiten seguir avanzando e incidiendo en la política de igualdad en la que venimos trabajando en la FEB desde hace varios años", apuntó.

El presidente de la FEB dijo que, "además de reforzar la decida apuesta de la FEB ya no sólo por el baloncesto, sino por el baloncesto Femenino en particular; estos partidos suponen una muestra más de la colaboración emprendida con la FFBB y que, como bien es sabido, cristalizó con la candidatura conjunta para organizar el Eurobasket 2021 en España y Francia. Agradezco a mi buen amigo Jean-Pierre Siutat que comparta nuestra sensibilidad y participe con entusiasmo de nuestros proyectos comunes", dijo.

Garbajosa, que jugó en Unicaja y conoce Málaga, aseguró que, "como ciudad que respira baloncesto y que siempre se ha volcado con nuestras selecciones nacionales, Málaga es la plaza ideal para albergar en nuestro país este primer duelo doble entre dos potencias del baloncesto europeo y mundial en ambos géneros. Estoy convencido de que el público malagueño responderá a la llamada y convertirá esta cita en un día histórico”, dijo.



Jean-Pierre Siutat: “La concreción de una sólida alianza entre Francia y España”

“Organizar junto con la Federación Española estos dos dobles enfrentamientos Francia-España entre nuestras selecciones seniors supone la concreción de una sólida alianza entre nuestras dos federaciones. En noviembre del pasado año entablamos los primeros pasos con la disputa de dos encuentros amistosos entre nuestros equipos femeninos, y ahora relanzamos esta colaboración con la celebración de estos estos cuatro partidos de preparación para los Juegos Olímpicos. Una oportunidad magnífica para que los aficionados al baloncesto puedan ver in situ y sobre un mismo escenario a las jugadoras y jugadores de primer nivel tanto europeo como mundial", apuntó.

"Estos partidos demuestran una vez más la voluntad por parte de ambas federaciones de tratar de forma igualatoria a nuestros equipos nacionales masculino y femenino. La organización conjunta con España del Eurobasket 2021 garantiza también el éxito deportivo y social de este tipo de eventos gracias a la experiencia en este campo de nuestras federaciones”, dijo.