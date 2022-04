Guede ya manda en el Málaga: "Cuando te golpea la puerta el club de tus amores, adelante"

Pablo Adrián Guede ya ejerce como entrenador del Málaga. El técnico argentino dirijirá los ocho partidos que quedan para que acabe la temporada y además ha firmado por una camapaña más. Aún sin debutar, su llegada ha generado una corriente de ilusión y optimismo que hacía tiempo que no se viviá con la llega de un entrenador.

Guede, ídolo del malaguismo y héroe del ascenso a segunda del año 98 con sus inolvidables tres goles al Terrasa, siempre ha estado en las quinielas para dirigiar al Málaga, está vez si llegó la llamada y aunque el técnico tiene una trayectoria respetable en grandes clubes del fútbol sudaméricano su amos al Málaga le hizo decir sí: "Cuando te golpea la puerta el club de tus amores, adelante. "Los sentimientos no ser pueden manejar muchas veces y si el Málaga requiere de mí no le puedo decir que no" , llegó a decir en su puesta en escena.





PRIMER ENTRENAMIENTO

Guede ya ha dirigido su primera de entrenamamiento donde ha transmitido todo el carácter que espera de él para levantar el ánimo de una plantila alicaída. El entrenador argentino reconoció la "mucha responsabilidad" que conlleva su decisión "por lo que genera el Málaga" en él, y destacó que "es el reto personal más importante" de su carrera.

El preparador ya ha tenido charla de grupo e incluso individual con algunso miembros de la plantilla dice queencuentra "una gran disposición hacia el trabajo" y señaló que a partir de ahí hay que "esperar a crecer día a día".

Pablo Guede, sobre la expectación que ha creado en la afición su contratación, insistió en la "responsabilidad" que contrae para "trabajar más y mejor y que lleguen los resultados".

También habló de su método de trabajo con el Málaga y subrayó que es básico "correr y dejar todo cuando te pones esa camiseta", además de que hay que ir viendo "como se desarrolla el juego del equipo", aunque lo que le gusta es "el juego ofensivo con una presión organizada y tratar de tener el balón".

"El equipo no está muerto, quiere y tendrán que acompañarle los resultados, porque somos el objetivo inmediato de los que están en descenso", reconoció.





PRIMERAS DECISIONES

Una de sus primeras decisiones ha sido la de subir a Loren al primer, equipo, goelador en el equipo juvenil y en el Malagueño, la afición pedía una oportunidad para el joven delantero que desde inicio de temporada está alejado de la órbita del primer equipo: "i nosotros tenemos que poner en la espalda de un chico de 17 años toda la responsabilidad, me parece muy agresivo. Dejémoslo. Que venga, que entrene, es uno más y con su trabajo diario se verá. Me gusta sacar gente de la cantera, pero hay que saber meterlos"

El técnico argentino, nacido el 12 de noviembre de 1974 en Buenos Aires, ha dirigido antes a equipos como el Nueva Chicago (Argentina), el Palestino (Chile), el San Lorenzo de Almagro (Argentina), el Colo-Colo (Chile), el Al Ahli (Arabia Saudí) y a los mexicanos Morelia, Tijuana y Necaxa.

Su debút será esta sábado contra el Valladolid en la Rosaleda, el calendario que ahora tiene por delante es de aúpa, luego llegará Leganés, Eibar, Las Palmas, Oviedo Tenerife, Burgos y Lugo. Un duro final de temporada el que tendrá que afrontar el equipo para permanecer en segunda división, Guede cree que con la ayuda de la afición el objetivo será más fácil: "El malagueño y malaguista sabe lo que tiene que hacer y más en estos momentos. Les espero el sábado. Ojalá. 28.000, pero vamos con todo. Ahora es momento de unión"