Un grupo asequible para Unicaja en la primera fase de Eurocup

Unicaja de Málaga ya sabe el primer camino en la Eurocup tras sortearse hoy la fase de grupos. El equipo de Luis Casimiro, quizás es junto con el Herbalife Gran Canaria, los más beneficiados entre los equipos de la Liga Endesa en el sorteo de la Eurocup celebrado en Barcelona, mientras que al Joventut y al Morabanc Andorra cayeron en grupos más igualados, al menos, para ser primeros de grupo. Hay grupos de la muerte como el C.

El equipo malagueño, que figuraba como cabeza de serie, se enfrentará en la fase de grupos al Buducnost montenegrino, el Maccabi Rishon Le Zion israelí, el Germani Brescia italiano, el Ratiopharm Ulm alemán y el Boulogne Metropolitans 92 con todo a su favor para acabar primero del Grupo B. De todos, el montenegrino es conocido, el resto son inéditos para el equipo verde.

