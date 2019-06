Golden Dike "Gody": " Quiero sacar la carrera de bussines y seguir los pasos de Francis Alonso"

A pesar de su nombre, Golden Dike, más conocido como "Gody", es malagueño de padres nigerianos. El prometedor jugador de baloncesto se formó en EBG Málaga y tras despuntar en la cantera de Unicaja fue reclutado por el Real Madrid donde ha brillando ganando títulos nacionales y europeos. Gody es un habitual de las selecciones nacionales y de hecho este verano disputará con España el Europeo sub 18. Pero el jugador malagueño cambiará este verano de club y de país. Gody ha aceptado una beca en la Universidad de Loyola en Estados Unidos y a partir del próximo curso jugará la NCAA y se matriculará en la carrera de Bussines: "Estoy contento por el nuevo reto que emprendo. Tenía opciones de seguir en España porque me quiero sacar la carrera de bussines y seguir los pasos de Francis Alonso. Tuve varias opciones pero me decidí por Loyola porque también se viene conmigo mi compañero de selección Santi Aldma y porque el entrenador ayudante Ivo, habla español, tiene experiencia NBA y eso ayuda bastante".

Gody cuenta los motivos que le han llevado a aceptar la oferta de Loyola: "Tuve opciones de quedarme en España en la órbita del primer equipo del Real Madrid o marcharme a otro sitio. Pero me seduce la idea de estudiar y si no puedo jugar profesionalmente al baloncesto tener mi formación académica hecha y poder insertarme en el mercado laboral con una buena preparación"

El jugador malagueño tiene los pies en el suelo y no se olvida de donde viene: "No todos seremos Doncic y Radoncic y tenemos que buscar retos para seguir creciendo como jugador. Me fui al Real Madrid con 15 años y ellos me han formado como jugador y persona, pero yo me siento malagueño. Mis inicios en Unicaja me ha marcado mucho, soy aficionado del equipo y me alegro de sus éxitos me acuerdo de celebrar el título de la Eurocup. Con ellos jugué la Mini Copa y eso me puso en el escaparte.".

Una vez que termine su periplo con la selección española sub 18, dónde España aspira al Oro, Gody se marchará el 26 de agosto hacia su nuevo destino donde intentará seguir haciendo carrera. En la NCAA se encontrará a otros malagueños como Jesús Carralero y Alessandro Scariolo.