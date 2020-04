Felipe Santana: "Mi gol hoy con el VAR se hubiera anulado... así como el de Eliseu también"

Nunca es tarde si la dicha es buena, se suele decir. En estos días se cumplen siete años de la trágica eliminación del Málaga a manos del conjunto alemán del Borussia de Dortmund en los Cuartos de final de la Champions League. Mucho se ha escrito de aquel final tan irreversible en el que mucho tuvo que ver el colegiado escocés, Craig Thompson, que señaló como gol en el minuto 93:40 segundos un remate del central brasileño Felipe Santana cuando había recibido en clara posición adelantada de hasta cinco jugadores, entre ellos de Reus, que es quien da el pase.

La aventura de aquel Málaga en la Champions League se truncó de la manera más cruel e injusta. El conjunto de Manuel Pellegrini, que puso los argumentos futbolísticos en el terreno de juego (se pusó 1-2 con goles recordados de Joaquín y Eliseu), perdió ante el Borussia Dortmund con dos goles en el tiempo de descuento (3-2) y no logró pasar a las semifinales de la competición, cuando ya esperaba, Real Madrid, Barcelona y Bayern Munich, a la postre campeón aquel año. La derrota, sin embargo, no sólo fue dolorosa por llegar en el último suspiro de un encuentro dominado de forma incontestable por el conjunto malaguista, sino por los evidentes errores arbitrales cometidos por el colegiado escocés Craig Thomson.

�� VIDEO EXCLUSIVO: Felipe Santana, siete años después de aquel gol en claro fuera de juego ante el Málaga en los cuartos de Champions, responde:



"Sí, mi gol hoy con el VAR se hubiera anulado... así como el de Eliseu también, los dos. Pero hoy con certeza, sería anulado"

Las alarmas saltaron en el campo tras el gol de la victoria del conjunto alemán, que llegó tras dos fueras de juego consecutivos que el árbitro no concedió. Manuel Pellegrini fue muy claro en sus críticas contra el arbitraje en la rueda de prensa tras el encuentro, aquella fatídica noche en el Signal Iduna Park de Dortmund: "No pudimos o no quisieron que pasáramos", así de tajante se mostró.

SANTANA: "HOY CON CERTEZA SERÍA ANULADO"

Hoy, siete años después de aquel 9 de abril de 2013, el defensa central brasileño que anota el tercer gol, Felipe Santana, ya retirado debido a una lesión, reconoce que hoy con el VAR, ese gol no hubiese sido legal, aunque también habla abiertamente y sin dudarlo que su gol si lo vio válido en ese momento y sin embargo el de Eliseu no. A preguntas de Deportes COPE Málaga, el central brasileño en exclusiva durante un directo en Instragram lo reconoce, “mi gol no fue en fuera de juego, el de Eliseu, sí... pero, yo pienso que sí, mi gol hoy con el VAR se hubiera anulado... así como el de Eliseu también, los dos. Entonces el que vale es el último, que es el que vale, pero si hubiera VAR hoy, con certeza, sería anulado”. Así de tajante se muestra, como se aprecia en el vídeo que ilustra esta noticia.

Hay que recordar que hasta ahora nunca el central brasileño se había mostrado tan tajante e incluso hablando de si fue o no fuera de juego. Tras marcar aquel gol, que fue el éxtasis para los de Klopp, el brasileño rehusó hablar de como llegó, "en realidad estuvimos haciendo bien las cosas desde muy pronto pero lamentablemente los goles no llegaban y eso nos complicó la vida", dijo Santana a la cadena digital Sky entonces. "Afortunadamente no dejamos de luchar hasta el final y eso fue premiado", añadió el brasileño.

Años más tarde volvió a hablar, pero no reconoció el error arbitral en ese tercer gol, "no sé cuántas veces habré visto ya ese gol, pero cada vez que lo veo, siempre me siento feliz como un niño. Nunca había recibido tantas llamadas ni mensajes de texto como después de este partido. Son acontecimientos que nunca olvidaré", habló en Bild.

CLAMOR EN LA PRENSA ESPAÑOLA

"Qué dolor" tituló As, destacando que un "gran" Málaga llegó al minuto 91 con 1-2 y encajó dos goles en el descuento, e ilustran una imagen del tercer gol en fuera de juego de Felipe Santana, jugador brasileño del Borussia Dortmund. Marca, además de destacar el triunfo del Real Madrid, titula "Crueldad histórica" sobre una fotografía de Sergio Sánchez lamentando la derrota. Ambos diarios además de dedicarla parte de la portada al Málaga, abren con un resumen de 4 y 5 páginas, respectivamente, en la que destacan el mal arbitraje por parte del árbitro escocés, Craig Thomson.

La crónica interior del As titulada "Thomson echó al Málaga" recoge imágenes de los aficionados del Málaga que llegaron a Dortmund para alentar a su equipo, además hacen hincapié en "la gran imagen" de los de Pellegrini. "El fútbol te la debe, Málaga", exclama Marca, que ilustra el fuera de juego del tercer gol de los alemanes en imágenes. Además recuerdan que Pellegrini "recibe otro golpe en la Champions" haciendo referencia a la semifinal perdida contra el Arsenal cuando dirigía al Villareal. Sport y Mundo Deportivo también dedican una parte de sus portadas a la derrota del Málaga. "KO del Málaga" y "Héroes sin premio" son los titulares del Sport y Mundo Deportivo, respectivamente de aquellla ya histórica... pero fatídica noche para el malaguismo.