Escassi en COPE Málaga: "La buena temporada es por el buen rollo del vestuario"

Alberto Escassi, vive una segunda juventud. Está feliz en Málaga y se le nota en cada entrenamiento y en cada partido. El paleño que es duda para este sábado, no sabe si estará en Cartagena: “todavía no se si estaré . Quiero ver como evoluciona la rodilla. Al moverme varias veces me duele el ligamento. Ahora me trato con los fisios, no lo se ni yo. Es una lesión dolorosa”, apunta.

Y es que el mediocentro sobre su lesión, que le hace no entrenarse con el grupo se refiere a que, “al golpear con el interior si me molesta un poco. Fue en un balón dividido, fui blando y se me abrió un poco el ligamento. Luego me da un latigazo fuerte. Yo quería seguir para ver si tenía estabilidad. No se si estaré. Yo he tenido dos veces estas molestias de rodilla”, apunta.

POLÉMICA ARBITRAL

Escassi sobre la acción arbitral del domingo, a la que todo el mundo en Málaga le sigue dando vuelta es rotundo y claro, al verla en primera persona: “Yo le dije al árbitro que fuera al VAR, que tenía una herramienta de ayuda. Es una falta clarísima y cuanto más la veo, más falta es. Había jugadores del Tenerife que apenas celebraron el gol. Él me decía que lo tenía claro”, señala.

“Para Juan Soriano, para nosotros y para todo el mundo es una falta clarísima. Si va más fuerte hubiera tenido una lesión seria. En fin, ya ha pasado y no podemos hacer nada y mirar al Cartagena”, añade.

UNA FELIZ VUELTA

Escassi sobre su vuelta a los orígenes tras años sin estar en Málaga También señala en COPE Málaga que, “ahora con el COVID, poco se puede hacer. Vivo en Pedregalejo, doy un paseo con los perros, que los saco en mis días libres. Estoy muy feliz. No tengo redes sociales, las tiene mi familia, pero se del cariño", dice.

Y también Alberto Escassi se refirió sobre su nuevo rol en el equipo malaguista, “creo que hemos encontrado un sistema ideal y nos resulta más cómodo. En esta posición había jugado anteriormente. Y nos da gracias al trabajo, tranquilidad por la distancia con la zona de abajo", apunta.

El 23 blanquiazul fue preguntado por la buena temporada del equipo y el enorme cambio a la pretemporada, “si en verano me dicen donde estamos ahora y lo que estamos consiguiendo, le llamaría loco, sí. En pretemporada nos decían que no nos iban a inscribir, que nos iba a pasar como a Okazaki o Jose Rodríguez. Por suerte todo ha ido bien", apunta.

Al jugador paleño también se le preguntó por la eclosión de Luis Muñoz y su explosión como goleador y como jugador franquicia: "Yo ya lo sabía, le conocía. Me impresionó verle jugar. Luis es un espectáculo de futbolista. Hay que aprovecharlo ahora", añade.

PERSONAL

Escassi sobre el futuro del Málaga si quiso apuntar que, “lo importante es tener los pies en el suelo. Estamos consiguiendo esto desde la unión, compromiso, sacrifico y eso no lo podemos perder el año próximo. Y ojalá podamos mantener esta base. Se que hay cedidos, pero ojalá siguieran por el grupo, por el ambiente que se ha generado y el buen rollo que hay entre nosotros. Todo esto es muy importante para que luego los resultados se den”.

Por último en esta entrevista muy personal, el jugador malagueño despejó una duda, su negativa a tener redes sociales: "Mi mujer me anima a tenerlas, pero no me llama la atención. También con la tecnología es que no se mucho. No se ni mandar un email. Soy nulo para la tecnología. Nunca me llamó la atención", termina entre risas.