Escardó, malagueño y malaguista en el Sanluqueño, rival del Málaga. "No vamos a poner el cerrojo"

El Málaga intentará prolongar su buena racha el domingo en el Palmar, el campo del Atlético Sanluqueño. Los dos equipos están atravesando su mejor momento de la temporada. El Málaga encadena tres victorias consecutivas y con el play off en el bolsillo, los de Pellicer no renuncian a seguir escalando posiciones. El Sanluqueño lleva siete partidos sin perder y suma 33 puntos, seis más que los equipos que están en descenso. Además, el equipo gaditano se ha hecho fuerte en casa, el último en ganarles como locales fue el Castellón el pasado 3 de enero.

SANGRE BLANQUIAZUL

En la plantilla del Sanluqueño milita un viejo conocido, Álex Escardó, futbolista malagueño de 25 años, que jugó en las categorías inferiores del Málaga y que no esconde sus sentimientos: "Soy malagueño y malaguista, pero este domingo intentaré que los 3 puntos se queden en casa", confiesa COPE Málaga.





Va a ser la segunda vez que juegue esta temporada en contra del equipo de su corazón. En la primera vuelta jugó en el Mérida, el Romano José Fouto con triunfo 1 a 2 del Málaga, y ahora volverá a hacerlo como local, pero con el Sanluqueño, club al que ha llegado este mercado de invierno: "Vine casi por sorpresa a Sanlúcar, hice las maletas en menos de un día. Estoy feliz del cambio, estoy jugando más y el equipo está en buena dinámica y vamos a intentar alargarla contra el Málaga", explica.

Sobre el partido tiene claro que se va a ver un buen partido: "Somos 2 equipos en buena racha. El Málaga en juego y resultados está en su mejor momento. Qué venga el Málaga, que es un grande, se va a vivir como una fiesta. Es un partido clave para los 2 equipos"

PASADO MALAGUISTA

Escardó guarda muy buena relación con el cuerpo técnico del Málaga, que lo dirigieron en el juvenil del Málaga: "Tengo muy buena relación con Pellicer y Manolo, cuando los veo siempre estamos de buen rollo." El malagueño, que jugó la Youth League con el Málaga, también guarda una estrecha relación con varios jugadores de la primera plantilla malaguista: "Estuve con Dioni en la Cultural Leonesa, Dani Sánchez es gran amigo, tiene una relación muy estrecha con él y tengo muchas ganas de verlo. También coincidí con Juande"

A pesar del buen momento del Málaga y del respeto que le guardan, Escardó tiene claro que no van a cambiar su estilo de fútbol:" No vamos a poner el cerrojo, nuestro juego es atacar y presionar arriba. Somos fuertes en casa. No vamos a cambiar"

Este malaguista, el domingo se las verá "tiesas" con el medio campo del Málaga, al que tratará poner en dificultades: "Juego de media punta, me las veré con Genaro. Se lo intentaré poner difícil". El domingo, un malaguista, Álex Escardó, será una de las grandes amenazas a las que tendrá que hacer frente el Málaga.