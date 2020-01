Un entrenador malagueño atrapado en China: "Quiero regresar a España" 

El pasado mes de septiembre, un entrenador malagueño, Juan Antonio Céspedes hacía las maletas y emprendía rumbo a China. Lo hacía cargado de ilusión se le presentaba una inmejorable oportunidad: tenía una importante oferta en Ulanhot, ciudad situada en la región de Mongolia interior. Para un entrenador modesto vivir del fútbol no es sencillo y cuando se presentan oportunidades económicas como está son difíciles de rechazar. Todo iba bien, hacía lo que más le gusta, el equipo de trabajo es magnífico, está rodeado de dos entrenadores catalanes y uno gallego y el las condiciones laborales son excepcionales. Sin embargo, la irrupción del "Coronavirus" lo ha cambiado todo para Juan Antonio y para el resto de sus compañeros. Quieren regresar y no pueden: "Estamos solos aquí. Nadie está libre de contagiarse y queremos regresar. Es cierto que en esta es una de las tres únicas ciudades de China que aún no hay contagios. Nuestras familias están preocupadas,"explica el preparador malagueño.

Para evitar el contagio las medidas son excepcionales: "La mayor parte del tiempo estamos en casa. Cuando salimos lo tenemos que hacer con mascarillas y si acudimos a un centro comercial la policía te retiene y te toma la temperatura. Se ha prorrogado las vaciones de año nuevo en China y se han pospuesto hasta el lunes. Todos en China están muy asustados".

Juan Antonio tiene claro que a día de hoy su objetivo es regresar a España: "Queremos regresar a España, no por miedo. Es una situación muy complicada, todos tenemos familia. Vivir esto solo a miles de kilómetros de tu familia es muy difícil de aguantar. Llevamos una semana sin poder entrenar y apenas podemos salir. El gobierno chino es muy reticente ahora a conceder permisos para dejar salir a la gente. La empresa que nos contrató tampoco nos está ayudando mucho para poder gestionar nuestro regreso. Lo único que nos dice es que si nos vamos de aquí no nos paga el salario. Mañana debo tener una contestación de la empresa".

Los trámites para viajar a España serán complicados pero a día de hoy sí son factibles de que llegue a buen puerto: "Ahora mismo se puede salir. El único espacio cerrado es el de Wuhan. Para regresar a España debemos hacer trámites en Pekín, allí hay que pasar pruebas. En otros aeropuertos se está tardando cuatro horas para poder embarcar"

El Wuhan Zall, club de la ciudad donde ha originado el foco del virus ya está en España. Llegó a Málaga este mediodía procedente de Estambul rodeado de fuertes medidas de seguridad y bajo una expectación sin precedentes: "Se está magnificando la llegada de Wuhan a Málaga. Si hay un sólo jugador con una décima de fiebre no viajan. Wuhan ahora es una fortaleza inexpugnable", explica el entrenador malagueño que ahora mismo tiene una prioridad: regresar a Málaga y recuperar la normalidad.