Dónde ver y escuchar el Recreativo-Málaga este domingo

Con la moral alta, pero con humildad, el equipo preparó un día más el partido ante el Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español y donde en tierras onubenses el Málaga nunca perdió, ni en Segunda B, ni en Segunda y en Primera las dos últimas veces, 2-3 y 04, la última que data del 2008.

Atiende @MSanchez91_ a los medios y es muy posible que sea el que esté en el banquillo por la baja de Pellicer, que hoy visitó a la plantilla, tras una reciente operación: “No debe haber problemas. Pelli confía mucho en mí y ya pasamos por esto. Él irá día a día en su vuelta” pic.twitter.com/A7VYGjnzZd — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) October 6, 2023

Juan Hernández es baja por molestias en los isquiotibiales. Ramón y Haitan siguen con su recuperación progresiva, aunque el marroquí estará bien la próxima semana. Se suma la de Víctor García, asistente en dos goles, que no estará por lesión. Su puesto será ocupado por Dani Sánchez. La gran duda es ver si estará Pellicer, recientemente operado de una hernia. El partido te lo contaremos en directo desde las 19:30 horas en el 97.1FM y 882AM

?? Y los máquinas tras el entrenamiento de hoy... #??????????????????????#????????????????????pic.twitter.com/fRZrntqSlY — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) October 6, 2023

El segundo entrenador, Manolo Sánchez, habló sobre la posible presencia de Sergio Pellicer en Huelva: "Esperemos que el míster esté, va día a día. No es fácil, tiene un poco de molestia. Estoy preparado siempre, confío mucho en mí. Tuve la oportunidad en Girona, Leganés y Castellón. He tenido varios partidos en los que hemos estado en conexión directa. Si está bien y si no, estaremos comunicados para transmitirle a los jugadores lo que podemos hacer. No vamos a adelantarnos, vamos día a día.

Recreativo-Málaga en COPE MÁLAGA

El encuentro se podrá escuchar íntegramente a través de los diales habituales de COPE Más Málaga: 97.1 FM y 882 AM. También se podrá escuchar esa misma emisión desde esta página web: https://www.cope.es/directos/cope-mas-malaga y desde la app de COPE Málaga, disponible de manera gratuita paraIOS y Android, o en TuneIn Radio. La previa arrancará el domingo desde las 19:30 horas; el encuentro, a las 20:00 horas en el Estadio Nuevo Colombino de Huelva.

La narración será de Javier Bautista desde Huelva y los comentarios serán de Hugo Díez y Paco González. En la técnica y animación estará Enrique Ortíz.

Recreativo-Málaga en TV

La plataforma ATM Broadcast emitirá los partidos de Primera RFEF a través de su OTT y plataforma en la webfeftv.comyen el apartadoPrimera Federación Grupo 2. Ademas desde ya está disponible la app en IOS y Android.