Dónde ver y escuchar el Recreativo Granada-Málaga este sábado 27 de enero

El malaguismo se notará en el Nuevo Los Cármenes ante el Recreativo Granada. El Málaga ha confirmado que se han vendido 3.335 entradas para el partido contra el filial nazarí. Apenas le han sobrado 145 entradas, que hoy ya volarán. Habrá fan zone en los aledaños del estadio. El Granada se ha portado ejemplar con el club malaguista. Será el desplazamiento más elevado de los últimos tiempos del malaguismo. Ahora el equipo debe responder en el césped. Los cerca de 4.000 malaguistas en Granada hacen que sea uno de los mayores desplazamientos de los últimos tiempos del Málaga CF.

Los de Pellicer llegan con dudas (no han ganado en este 2024) y con bajas. No estarán Juanpe, Sangalli, Moussa Diarra es duda y Kevin Medina, por sanción. Por el contrario, recupera a Nelson Monte y a Genaro, éste tras cuatro partidos de sanción y podría debutar Ferreiro. El partido ante el colista es trampa. Todos en el vestuario lo saben. El Málaga debe ganar o ganar, no hay otra.

FILIAL PROPICIO

Este encuentro es atípico, ya que los locales jugarán en casa pero con mucho color blanquiazul, mayoría. El filial nazarí no gana desde el 28 de octubre y es colista de la liga a diez puntos de la salvación. En el equipo rojiblanco militan Eu Gutiérrez, Mario, Julio Martinez y Nils Mortimer que pasaron por la cantera del Málaga. Mortimer habló esta semana en COPE Málaga y dice que que para ellos será un partido muy motivante. Germán Crespo se estrena en casa como nuevo técnico.El partido te lo contaremos en directo desde las 15:30 horas en el 97.1FM y 882AM

Rvo.Granada-Málaga en COPE MÁLAGA

El encuentro se podrá escuchar íntegramente a través de los diales habituales de COPE Más Málaga: 97.1 FM y 882 AM. También se podrá escuchar esa misma emisión desde esta página web: https://www.cope.es/directos/cope-mas-malagay desde la app de COPE Málaga, disponible de manera gratuita paraIOS y Android, o en TuneIn Radio. La previa arrancará este domingo desde las 15:30 horas; el encuentro, a las 16:00 horas en el Nuevo Los Cármenes.

La narración será de Javier Bautista y los comentarios serán de Ángel Morales, en la propia cabina. En la animación y coordinación estará Emilio Guerrero.

Rvo.Granada-Málaga en TV

La plataforma ATM Broadcast emitirá los partidos de Primera RFEFa través de su OTT y plataforma en la webfeftv.comyen el apartadoPrimera Federación Grupo 2. Ademas desde ya está disponible la aplicación en IOS y Android.