El doctor De la Varga explica los motivos de la plaga de lesiones musculares que afecta a los futbolistas

La plaga de lesiones musculares que azota al fútbol mundial parece no tener fin. Los partes médicos de los clubues echan humo cada jornada y los equipos echan de menos a sus estrellas. Benzema con una lesión en el sóleo de la piernada izqierda ha sido de los últimos en caer, en una lista donde ha estado Griezmann con una lesión muscular en el muslo y donde sigue sin fecha de vuelta Ansu Fati convaleciente de una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo.

Benzema sufre una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda.



Se espera que esté recuperado para el Celta - Real Madrid del próximo 2 de abril y, por supuesto, para el Chelsea - Real Madrid del 6 de abril. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) March 19, 2022





El deporte de élite siempre conlleva lesiones de mayor o menor gravedad, pero en los últimos tiempos las lesiones musculares y sus posteriores recaídas son temas constantes de debate. Que si la carga de partidos, que si la preparación física no es la adecuada o que el terreno de juego no es el mejor. Muchas son las teorías, pero para buscar certezas hay que acudir a fuentes médicas.

DESCANSO ADECUADO

El doctor Vicente De la Varga es una de las voces autorizadas para hablar de las lesiones musculares, desde su clínica CAMDE en Málaga, es unas de las referencias en las lesiones deportivas. Es médico de referencia del Málaga C.F. y por su consulta han pasado deportista de primer nivel como la campeona olímpica Mireia Belmonte. Para el doctor de la Varga el motivo de las reiteradas lesiones musculares parece claro:" No es sano jugar un partido cada tres días. No lo es desde un punto de vista físico-fisiológico ni tampoco psicológico. Varios estudios recientes que evaluaban la repercusión física de jugar partidos con tan sólo 72 h entre ellos coincidían en que 3 días son insuficientes para la recuperación muscular, pues parámetros objetivables como la fuerza o las enzimas musculares permanecían alteradas y que por tanto aumentaba considerablemente el riesgo de una lesión muscular grave", argumenta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

[COMUNICADO MÉDICO]



El jugador del primer equipo Ansu Fati seguirá tratamiento conservador para recuperarse de la lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo. La evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/UdHHKQ5COH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 25, 2022





Los entrenamientos de recuperación se han convertido en aspecto fundamental como el papel del nutricionista para elaborar una dieta y una suplementación adecuada para regenerar el desgaste físico originado por partidos tan seguido. Otro aspecto que no es baladí son las horas de descanso, aspecto fundamental: "El aspecto psicológico se ve también muy afectado, pues el estrés mantenido de una competición, con viajes, hoteles, cambio de horarios de comida, etc alteran el ritmo del sueño favoreciendo el imnsomnio, cuando el sueño es fundamental para la recuperación física del organismo. De igual forma, aunque parece que las hormonas relacionadas con el ejercicio físico (testosterona, adrenalina y cortisol) se normalizan con 72 h de descanso, el tiovivo permanente de picos hormonales en los partidos y bajadas para volver pronto a subir debe acabar alterando la capacidad de recuperación", explica el doctor experto en traumtalogía y cirugía ortopédica.

La situación se hace más complicada para aquellos jugadores cuyas lesiones no son graves, pero que debido a la competición deben acortar los plazos para ayudar a sus clubes: "Traumatismos y esguinces leves, contracturas musculares suaves, tirones que habitualmente con 2 ó 3 días de descanso se podrían recuperar por completo, con esta forma de competir tan apretada se ven obligados a acortar plazos y forzar con lo que alargarán los plazos de curación o correrán el riesgo de una lesión de mayor entidad. A tenor de la evidencia científica parece razonable un periodo de descanso de 96 horas entre partidos de competición y preservar las cuatro semanas de descanso estival al final de temporada y las dos semanas del descanso navideño".

EXIGENCIA EN AÑO DE MUNDIAL

Los jugadores, protagonistas y sufridores de la situación, ya han advertido de la repercusión que puede tener para su rendimiento la carga de partidos. Además estamos en año de Mundial y la gran pregunta es si un deportista está capacitado para poder rendir a gran nivel durante los 11 meses del calendario, el Dr De la Varga cree que sí, pero partiendo de premisas claras: "Es posible pero dependerá de que se realice una adecuada pretemporada en el aspecto físico, que haya suerte con las lesiones pero sobre todo que haya un periodo de recuperación adecuado entre partidos, tanto para regenerar el desgaste físico y mental como para sanar las pequeñas lesiones que aparecen en cualquier deporte de contacto. Si sometemos a los jugadores a una mayor presión de partidos tendrán más lesiones y recaerán en ellas con mucha más frecuencia".

Los grandes deportistas, rehabilitación a parte, también tienen que someterse a tratamientos médicos que requieren de medicación y en muchos casos para acelerar la recuperación y poder jugar rápidamente se ven sometidos a infiltraciones: "Las medicaciones que con más frecuencia toman los deportistas son de dos tipos: los analgésicos y antiinflamatorios que son de uso frecuente en los partidos y en algunos entrenamientos sobre todo en jugadores veteranos con más cicatrices de guerra, que arrastran lesiones previas y operaciones que inevitablemente causarán dolor al jugar al fútbol. El segundo tipo son ayudas ergogénicas y vigorizantes permitidos, como suplementos vitamínicos y proteicos, cafeína, etc. Si se hace bajo la estricta supervisión del cuerpo médico pueden ser beneficiosos, pero si se hace de forma particular guiados por consejos de amigos o compañeros pueden resultar inútiles e incluso contraproducentes. Creo que no son medicaciones que puedan acarrear problemas en un futuro", subraya el doctor Vicente De la Varga.

También te puede interesar:

El Dr De la Varga explica los motivos por los que Ansu Fati debe operarse: "Podría estar un año de baja"

El Dr. De la Varga explica cómo será la vuelta al fútbol de Eriksen: "La ausencia de riesgos no existe"