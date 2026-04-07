David Larrubia sufre una contusión severa con edema óseo y hace saltar las alarmas

Saltan todas las alarmas en el Málaga Club de Fútbol. La enfermería, el protagonismo más indeseado en el tramo decisivo de la temporada, vuelve a ser el centro de todas las miradas. El club ha comunicado oficialmente que David Larrubia no se ha entrenado debido a unas molestias en el tobillo izquierdo. Desde la entidad no se descarta ningún escenario con la recuperación del jugador.

Pese a que las primeras informaciones en la mañana de este lunes apuntaban a una posible fractura en el escafoides del pie izquierdo, fuentes consultadas por Deportes COPE Málaga han desmentido este extremo. Según estas mismas fuentes, el talentoso jugador malagueño sufre una fuerte contusión en la zona con un edema óseo, pero no una rotura que habría hecho imposible su participación en los últimos encuentros.

Hay mucha cautela, ya que tiene inflamado el periostio del escafoides y, si no se cuida bien, sí que corre el riesgo de sufrir una fractura por estrés en la zona.

COPE Málaga Larrubia celebrando el gol de la victoria en Córdoba.

El argumento esgrimido es de una lógica aplastante y revela la gravedad del golpe que arrastra el futbolista: "si hubiera tenido fractura en estos tres últimos partidos, no hubiera podido jugar, ni siquiera estando infiltrado". La decisión de parar ahora responde a un principio de prudencia, con el objetivo de evitar que la lesión se agrave y derive en una fractura completa.

Larrubia sufrió un severo golpe en la zona durante un entrenamiento previo al partido frente al Cádiz que no reveló ninguna lesión de importancia y que le ha permitido jugar los últimos partidos. Sin embargo, durante el transcurso del partido frente al Deportivo, el '10' malaguista se encontró peor y tuvo que ser sustituido en el minuto 75.

Desde los servicios médicos del club siguen adelante con un tratamiento conservador con el objetivo de que el jugador pueda estar disponible lo antes posible. El tratamiento a seguir y su evolución marcarán su regreso.

De haberla, no podría haber jugado ni siquiera infiltrado"

La posible baja de Larrubia sería un golpe directo a la línea de flotación creativa del equipo de Juanfran Funes, que pierde a uno de sus mayores generadores de juego en un momento en el que cada punto es oro. El cuerpo técnico contiene la respiración, esperando que el tratamiento conservador surta efecto y el jugador pueda reincorporarse al grupo sin mayores contratiempos una vez cumplido este periodo inicial de reposo.

La 'traicionera' lesión de Dani Lorenzo

Por si la situación de Larrubia no fuera suficiente, el panorama se oscurece con la confirmación de otra baja de peso en la medular: Dani Lorenzo. El centrocampista sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, una dolencia conocida en el mundo del fútbol por su naturaleza "traicionera". El jugador ya se ha sometido a las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance exacto del problema.

MCF Dani Lorenzo dio un recital en Cádiz con golazo incluido.

Según ha podido saber Deportes COPE Málaga, el propio futbolista está consultando a varios especialistas para tener una segunda opinión sobre el tratamiento más adecuado a seguir. Las lesiones en el sóleo son especialmente delicadas, ya que las ecografías pueden mostrar una cicatrización aparente que, sin embargo, puede reabrirse al mínimo esfuerzo, provocando recaídas que alargan notablemente los tiempos de recuperación. La cautela es máxima.

La plaga de ausencias para el próximo compromiso liguero no termina ahí. A las bajas por lesión de Larrubia y Dani Lorenzo se suma la de Izan Merino, que no podrá ser de la partida por sanción. Un rompecabezas mayúsculo para Funes, que deberá recomponer su once con ausencias clave en defensa y en la sala de máquinas del equipo.

Dotor y Galilea, la esperanza en el horizonte

No todo son malas noticias para el conjunto blanquiazul. En medio del parte de guerra, aparecen dos brotes verdes que invitan a un moderado optimismo. El centrocampista Carlos Dotor podría reaparecer este mismo sábado. Tras sufrir una subluxación acromioclavicular de grado dos en el hombro, el jugador ya se está probando en los entrenamientos y las sensaciones son cada vez mejores.

Málaga C.F. Dotor se lesionó en Cádiz

La decisión final sobre su participación dependerá de su evolución en los próximos días y de si no existe riesgo de agravar su lesión en la clavícula. Su regreso sería un alivio para la mermada medular malaguista. Junto a él, también podría volver a la convocatoria el defensor Einar Galilea, quien parece haber superado por fin la lesión miotendinosa en los isquiotibiales de la pierna izquierda que sufrió a finales de febrero. Su vuelta apuntalaría a la defensa de cara a las próximas "finales".