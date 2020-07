Dani Pacheco, en COPE Málaga: "Me infiltraba por jugar. Tengo la conciencia tranquila de haberlo dado todo"

Varios frentes vitales en el Málaga en estos instantes. Concluida la temporada para el Málaga toca afrontar el ERE deportivo en la plantilla, principal tabla de escape para el reajuste económico y posterior levantamiento de la sanción de La Liga. Aunque la plantilla está de vacaciones, el límite salarial impuesto por LaLiga obliga a la dirección deportiva blanquiazul a reestructurar el equipo antes de salir a fichar ningún jugador.

Todas las operaciones se consensúan entre Manolo Gaspar, Sergio Pellicer y el administrador judicial José Mª Muñoz. Eso por un lado. Por otra está el mercado de fichajes. Ahí la situación va más lenta. Y es que el escenario ha cambiado mucho en el Málaga. En Martiricos estarían encantados de retener a dos jugadores importantes en el centro del campo como Keidi Bare y Luis Muñoz, pero los problemas con el límite salarial y el interés de otros equipos por hacerse con sus servicios disminuyen las posibilidades de verlos de blanquiazul el próximo curso. En el caso del albanés, el Español aprieta fuerte y el canterano esperará al Málaga, pero un tiempo prudencial. El tiempo no está de lado del Málaga que necesita saber de La Liga si podrá inscribir jugadores.

LESIÓN OLVIDADA

Y en el otro lado de la mesa de importancia en el málaga está recuperar la mejor versión de un jugador de la tierra, Dani Pacheco. El de Pizarra, se recupera de una lesión en el talón, que no le ha dejado jugar, “ahí vamos, ganando fuerza y movilidad. Son primeras sesiones tras operarme y va todo genial. Iván Medina está junto a mi y estamos muy contentos. Era clave operarme y empezar de cero”, dice.

Pacheco es claro a la hora de hablar de esta recuperación, “no podía ponerme ni la bota. Era un dolor terrible. Esto pasó en enero. Hasta el confinamiento pude aguantar, con dolor. Me infiltraba y quería estar, pero quizá a la larga no fue lo mejor. Cuando volvimos junio ya no podía caminar. Por eso me opero”, apunta.

CONCIENCIA TRANQUILA

En una entrevista concedida a Deportes COPE Málaga, el pizarreño apuntaba además que, “tengo la conciencia tranquila porque hice todo y más. Lo quise dar todo. Trabajé para estar con el equipo. Y tras hablar todo con los médicos y tras estar parado dos meses y no mejorar nada, decidimos operarme. Ahora hago sesiones de cuatro horas por la mañana”, subraya.

Sobre su vuelta no se marca ni fechas, ni plazos para estar, aún está en una etapa inicial, “no se me olvida el balón, pero para eso aún queda. Tengo que seguir en la recuperación. Ya no tengo los puntos. He conseguido jugar tramos muy pequeños. Sin lesión estaré mejor y mostrar mi mejor versión que apenas se ha visto aquí. No fue fácil. Es así”, matiza.

Aunque no pudo participar en la parte más importante de la temporada, no rehuye y se deshace en elogios hacia sus compañeros, “la salvación si ha sido épica. Si es verdad que esto no lo aguanta otro equipo. Hay que dar el valor que han realizado. Partidos muy seguidos y que al final eso influye en cansancio, tarjetas, convocatorias... pero satisfechos por la permanencia”, apunta. Dani Pacheco espanta sus miedos, se operó y ahora vuelve a sonreir, al Málaga le falta su fútbol. Ojalá regrese cuanto antes.