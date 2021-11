Dani Díez en COPE Málaga: "No continué en Unicaja porque Casimiro no contaba conmigo"

Dani Díez volverá a verse las caras con el Unicaja. El actual jugador del Hereda San Pablo Burgos regresa al Martín Carpena este sábado. Díez jugó durante cuatro temporadas en Málaga llegando a jugar dos ediciones de euroliga y dos de eurocup y siendo una pieza clave en la consecución del título europeo.

El alero madrileño ya regresó a Málaga en las filas del Lenovo Tenerife dando una auténtica exhibición. La salida de Díez del Unicaja fue un tanto extraña y nunca quedó clara. A Díez le restaba un año de contrato que finalmente quedó rescindido, tres años después de su macha, Díez explica el motivo que originó su salida: " No continué cen Unicaja porque Casimiro no contaba conmigo. Me reuní con Carlos Jiménez, por entonces directro deportivo del club, y tomamos esa decisión. Un jugador necesita sentirse querido, tras 4 años tuve que hacer la maleta y buscar minutos en otro sitio,"reconocía el actual jugador del equipo burgales.

Díez guarda excelentes recuerdos de Málaga. "Fueron 4 años sensacionales en Málaga, siempre es un placer venir aquí. Tengo negocios en Málaga y me he comprado una casa allí"

Será un duelo de equipos necesitados, Unicaja y Burgos enlazan cuatro derrotas seguidas y están con sólo 3 victorias en la clasificación: " La ACB es muy competitiva, vivo desde la distancia la situación de unicaja y sufres desde la distancia. Siempre quiero ver que al club le vayan las cosas bien, ojalá vuelven donde se merece ".

Puedes escuchar de manera íntegra la entrevista con Dani Díez

Audio acb Photo / Borja B. Hojas