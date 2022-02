Dani Barrio en COPE: "Nunca quitaría a un portero en la jornada cuatro"

Dani Barrio vuelve a sonreír, el portero asturiano ha vuelto a recuperar la titularidad en el Málaga C.F. con la llegada del nuevo entrenador, Natxo González. Barrio, que empezó la temporada como titular, fue desbancado en la jornada cuatro tras un fallo en Almería que supuso el dos a cero. Con la salida de José Alberto López, el cancerbero gijonés vuelve a jugar en liga. Barrio repasó en los micrófonos deCOPE Málaga como se ha sentido en todo este tiempo

El ex portero del Numancia que ya jugó frente al Mirandés fue clave para sumar un punto en la Romareda: "Por suerte hice una parada en el minuto 2 que me dio confianza, pudimos competir de tú a tú con el Zaragoza. Después de varios meses sin competir en la liga y encajar un 3 a 0 en Miranda esa parada te da más confianza y temple a la hora de afrontar el partido. Competimos mejor que en Miranda, se ve mejor equipo en fase defensiva y los automatismos defensivos que preparamos se vieron. Llevábamos un tiempo perdidos y creo que esto nos va a servir para salir de la situación"

POLÉMICA SUPLENCIA

Dani Barrio fue defenestrado en la jornada cuatro en favor de Dani Martín algo que no entendió buen parte de la afición malaguista: "Siempre hay debate, me intento evadir de todo. Agradezco la confianza de la afición, soy veterano, trabajar y cuando me toque competir y estar al nivel. De nada vale no dar el nivel cuando te llega la oportunidad. Nunca es fácil ser suplente y más en esta posición. Lo he vivido también del otro lado, la experiencia te da ese poso. Lo único que tengo que hacer es trabajar para cuando llega la oportunidad aprovecharla y en esa creo que estoy ahora".

Echando la vista atrás, Barrio no guarda rencor por lo sucedido y se limita a trabajar y aprovechar la oportunidad, aunque deja claro que él nunca hubiera tomado la decisión de relegar a un portero al banquillo en la jornada 4:" A mí no me tienen que dar explicaciones de nada, sólo te queda respetar las decisiones del míster. Yo tenía que ir a lo mío y seguir preparándome. En el 2 a 0 en Almería está claro que salí mal y no estuve acertado. Si yo fuera entrenador nunca cambiaría a un portero en la jornada 4, le daría 7 u 8 partidos. Pero esa es mi modo de ver las cosas.Después de muchos meses fuera tengo muchas ganas de competir y hacerlo bien".

NO ARROJÓ LA TOALLA

El portero cuenta que en todo este tiempo nunca arrojó la toalla y que peléo para revertir la situación: "No pensé nunca de que no tendría nunca una opción. Siempre tienes el gusanillo de que vas a jugar, si no, no entrenaría bien. No creo que sean malas actuciones de Dani Martín las goleadas en contra, es el engranaje defensivo que no funcionó bien. Siempre he creído que iba a tener opciones"

Sobre el cambio de entrenador también deja entrever que ha venido bien: "Los cambios en el entrenador pone las pilas a todo el mundo. La situación es complicada, sobretodo en defensa, ha sido un soplo de aire fresco. Nos da cariño y positividad, está haciendo un buen trabajo y pronto se verá ese trabajo".

Barrio también dejó claro su análisis de la crisis que atraviesa el equipo: "Había toques de atención y accidentes que a lo mejor no se le prestó toda la atención. El resultado nos tapó en casa el trabajo hecho, igual que fuera merecimos algún punto más como en Huesca.Entiendo la ilusión de la afición, esto es muy largo. Hay que trabajar y evolucionar si no te quedas atrás. A ver si el cambio sirve para recuperar sensaciones y crecer".

OBJETIVOS Y FUTURO

Sobre los objetivos tiene claro que: "Yo no hablo de play off. Objetivo son los 50 puntos, si o haces en mes y medio pues se puede competir por más. Venimos de competir muy mal de tener el partido perdido en el minuto 50. Hay que trabajar bien a nivel defensivo para tratar de tú a tú a cualquier equipo" y dice que no le recuerda esta situación al descenso que vivió en Soria: "Esta situación no tiene nada que ver con la que viví en el Numancia que teníamos una plantilla más corta y con la pandemia jugamos cada tres días. Aquí quedan 16 jornadas, hemos demostrado al principio que tenemos nivel y ahora hay que demostrarlo".

Sobre su futuro tambié fue claro: "Acabo contrato en junio. Estoy aquí muy a gusto, yo no me puedo hacer una oferta a mí mismo. No me planteé en invierno en ningún salir del Málaga".

