Cufré y Genaro Rodríguez presentados en sociedad: "Esta plaza es inmejorable"

Son los dos últimos en ser presentados como malaguistas, pero ni mucho menos serán los últimos en pasar por la sala de prensa de Juan Cortés de la Rosaleda. Braian Cufré y Genaro Rodríguez han sido presentados como malaguistas. Aún quedan por ser presentados Antoñín y Víctor Gómez y los fichajes que aún estén por llegar.

CUFRÉ Y LA CONVERASCIÓN CON CHAVARRÍA

Cufré es lateral izquierdo y llega cedido por parte del Mallorca sin opción de compra y explica que no dudó cuando se le planteó la posibilidad de llegar al Málaga y buena parte de culpa la tuvo, Pablo Chavarría: "Cuando salió la opción del Málaga no lo dudé. Tiré para adelante porque creo que me venía bien. Con Pablo veníamos hablando, le dije que había que esperar. Estamos ilusionados en venir, no conozco mucho la ciudad, pero lo poco que veo es muy lindo”.

El argentino confesó que se "Mi posición es la de lateral izquierdo, pero desde chico también he jugado más hacia delante. No tengo problemas, estoy a disposición del entrenador".

También tuvo tiempo para hablar de lod objetivos: "Es difícil y larga. Nosotros iremos partido a partido dando a lo mejor, y no hay otra cosa que hacer. Tenemos muy buen equipo. No podemos hablar de otra cosa que no sea trabajar para que los resultados lleguen. Es muy importante hacer las cosas bien en una temporada tan larga. Ojalá cumplir las expectativas que tenemos"





GENARO RODRÍGUEZ POLIVALENCIA

Genaro Rodríguez ha firmado por una temporada con opción a otra tras quedar libre del Sevilla y tras jugar la temporada pasada en el Mirándes con José Alberto López: "Málaga es un club histórico.La plaza es inmejorable y quiero agradecer al Club que lo haya hecho posible. Es un buen sitio para crecer personal y futbolísticamente”.

Es habitual verle combinar la posición de central y pivote defensivo, pero confiesa cuál es la posición que más le gusta: "Vengo jugando en las dos posiciones. Me encuentro más cómodo en el medio del campo.Me gusta estar en presión alta dirigiendo a mis compañeros. Me desenvuelvo bien en las dos posiciones”.

Sobre los objetivos, el futbolista tiene claro a lo que viene a Málaga: “A todo el mundo le gusta estar lo más alto, pero solo miramos al siguiente partido. El devenir de la competición ya lo dirá y nos pondrá en el lugar que merezcamos. Soy bastante competitivo. Un año ilusionante, apasionante también. Somos un grupo joven con ganas de ganar y conseguir cosas importantes”, explicó el jugador sevillano.

A falta de seis para que se cierre el mercado de fichajes, aún está previsto que lleguen al menos dos refuerzos más y también está activo el capítulo de salidas, por el overbooking que hay en el lateral derecho. Ismael Casas y Alexander González son los que más opciones tienen que salir junto a Benkhemassa.

