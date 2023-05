Crisis en el Málaga: El administrador judicial seguirá "mientras tenga la confianza de la jueza"

El administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, afirmó hoy que no va a dimitir, tras el descenso del equipo a la Primera RFEF después de veinticinco años en el fútbol profesional, y que "mientras tenga la confianza de su señoría", va a seguir en su cargo en el club malagueño, intervenido judicialmente desde febrero de 2020.



"Soy el máximo responsable, es responsabilidad mía, la planificación deportiva ha sido un desastre y los jugadores no han estado a la altura de lo que esperábamos", dijo en rueda de prensa Muñoz, quien avanzó que habrá una "reestructuración importante" para la próxima campaña, más amplia de la que "estaba prevista", y admitió que el descenso ha llegado por "méritos propios".

SIN DIMISIONES

José María Muñoz aseguró, además, que no le consta que nadie del club haya presentado la dimisión y precisó que no ha "puesto el cargo a disposición de la jueza".



"Perfectamente puedo dimitir, pero no lo voy a hacer. Mi retribución tendrá una reducción de los honorarios", resaltó el administrador judicial del club malaguista, quien añadió que, al bajar a la tercera categoría del fútbol español, la entidad verá reducido los emolumentos económicos en concepto de derechos audivisuales.

BAJADA DE PRESUPUESTO

Aún así, indicó que el presupuesto para confeccionar la plantila será de unos "dos millones" y que éste también dependerá del "número de abonados y del apoyo institucional y de las empresas" que reciban.



"El Málaga está sin deudas. La única deuda es con (el fondo inversor) CVC y se paraliza. El Málaga está saneado y LaLiga va a mantener el compromiso para construcción de la Ciudad Deportiva y el presupuesto para la Primera RFEF será de entre siete y siete millones y medio", precisó.

Por otro lado, el director general del club, Kike Pérez, anunció que el exjugador de la Real Sociedad, Loren Juarros será el próximo director deportivo del equipo y que, "a falta de la rúbrica" de su contrato, "será presentado la próxima semana".

Pérez también señaló que ha iniciado conversaciones con varios jugadores de la plantilla para su posible continuidad, a pesar de haber perdido la categoría, ya que, a excepción de Ramón Enríquez, Genaro Rodríguez, Juande Rivas y Manolo Reina, que tienen contrato en vigor, los demás poseen cláusulas liberatorias por el descanso.



"He hablado con tres futbolistas, hay predisposición, pero la diferencia es abismal entre el fútbol profesional y el no profesional", destacó el director general del Málaga, por lo que han quedado emplazados para "hablar más en concreto de números" más adelante.