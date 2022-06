El comentarista de COPE Málaga Adolfo Romero ficha por el Brescia

Se suele decir que el que la sigue la consigue y ese el caso de Adolfo Romero. El que ha sido durante los últimos siete años colaborador de COPE Málaga tanto en los programas de "Deportes COPE Málaga", como en las retransmisiones de Unicaja en "Tiempo de Juego Málaga" da un paso adelante en su carrera. Al fin le llega la oportunidad que tanto ha buscado y tanto merece y a partir de ahora disfrutaremos de él como como scout y asistente del director deportivo del Brescia italiano, equipo que ha quedado semifinalista en la Lega Italiana y que la próxima temporada jugará la competición europea de la Eurocup.

Adolfo Romero siempre ha sido un apasionado del baloncesto, como a todos los que nos gusta este deporte comenzó a jugar al deporte de la canasta desde pequeño, poco a poco vio encaminando su trayectoria fuera de la pistas y cada vez se fue centrando más en las labores de scouts y la detección de talentos. Para el que conoce a Adolfo, no es raro verle viendo partidos de la liga chipriota, empalmarlo con la liga turca o con la G League de Estados Unidos.

Desde 2014 ya comenzó a colaborar en webs especializadas de baloncesto y a hacerse un nombre en el baloncesto. Fue capaz de tejer una red de contactos interesante para seguir formándose en su gran pasión y poco a poco fue añadiendo más herramientas a su labor de análisis y seguimiento de jugadores.

Poco después, gracias a Igor Minteguia, en el verano de 2016 tuvo un acercamiento al baloncesto profesional desde dentro y estuve haciendo las primeras tareas de scout como tal. A partir, de ese momento comenzar a trabajar y perfilar un estilo. Junto a Rai López se embarcó el proyecto de Basquet 4 Life donde como asisntente del entrenador principal logró el ascenso a la liga EBA. Esa oportunidad de entrenar le dio una visión distinta del juego y le ayudó a perfilar su sistema de trabajo. También fue la temporada pasada durante la primera parte de la campaña entrenador asistente del CB Marbella en LEB Plata.





COLABORACIONES POR TODO EL MUNDO

A partir de ahí surgieron colaboraciones desde Bolivia, algún contacto en medio Oriente, e incluso una entrevista con una franquicia NBA que no llegó a buen puerto. También tuvo alguna entrevista con Unicaja pero sin llegar a concretar ninguna opción de colaboración.

Su primera oportunidad le llega desde Italia, en concreto desde Brescia, un equipo en crecimiento, que jugó hace tres temporadas contra Unicaja en Eurocup y que ha quedado tercera en la liga regular del Pallacanestro italiano. El equipo del norte de Italia finalmente quedó apeado en cuartos de final a costa del Dinamo de Sassari. De nuevo volverá a disputar la Eurocup donde ya está confirmada por la organización su participación.

Adolfo Romero será la mano derecha del Director Deportivo, Marco De Benedetto, figura clave en su llegada a Italia y con el que ya ha colaborado en alguna ocasión: "Cumplo un sueño, algo por lo que llevo trabajando muchos años. La oportunidad es magnífica y no podía decir que no. Todo surge en un almuerzo la temporada pasada y finalmente ha fructificado. Mi labor no sólo será el scouting, si no que estaré en todas las facetas de la dirección deportiva. En principio mi base estará en Málaga pero dependerá lo que vaya requiriendo el club y habrá que estar abierto a todo. Es un club en crecimiento y saben a donde quieren llegar. Ahora habrá que trabajar para confeccionar la mejor plantilla posible," explica Adolfo Romero en los micrófonos de COPE.

COPE Málaga pierde un magnífico colaborador al que será difícil de sustituir, habitual en nuestras ondas, y hombre habitual para consultar los nuevos fichajes de Unicaja, ahora seguiremos la nueva labor de Adolfo como asistente de la dirección deportiva en Brescia.

