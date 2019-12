“Claro que hubo falta de concentración, sin excusas, pero sí digo que tenemos plantilla para estar más arriba"

El portero del Málaga, Munir, habló claro ante los medios. El jugador internacional sabe que el momento institucional debe pasar a un segundo plano y que los puntos en el césped son los realmente vitales para salir adelante.

El meta comentaba en este sentido que, “no hay novedades que nos hayan transmitido desde arriba, ahora mismo el vestuario está centrado en el Extremadura, no más allá. Hemos tenido demasiadas distracciones durante la temporada que no nos han beneficiado en nada. Somos los primeros conscientes de que si deportivo va bien, lo institucional va a ir mejor. Para nosotros lo más importante es los tres puntos de Extremadura y nada más", comentó.

Munir además quiso apuntar que, "sinceramente, lo que creo es que tenemos que conseguir esos seis puntos. Es nuestro trabajo y para lo que estamos aquí. Trabajamos por nosotros primero y por esa afición que nos apoya desde el momento cero, en momentos duros. Le debemos ese trabajo, ese esfuerzo, no para pasarle la pelota a nadie. Cada persona en su trabajo, nosotros en césped y los demás, tiene que dar lo mejor de sí. Si al final da su mejor nivel y cada uno en su puesto consigue dar lo mejor de sí, a partir de ahí todo será mucho mejor: el club, la situación deportiva. La seguridad no la tenemos de que se vaya a solucionar todo en enero. Es algo que no podemos controlar. Sí podemos controlar ganar el domingo. No debemos desgastarnos porque ya nos desgastó bastante. Si lo deportivo va bien, ayudará a lo institucional", apuntó. El portero habló además de otros temas:

Trabajo y mentalidad fuerte, las claves

“Creemos que tenemos una gran plantilla, muy competitiva. Obviamente corta, pero muy competitiva y nos gustaría estar mucho más arriba. Ahora mismo la situación es la que es y hay que aceptarla, sobre todo para competir y salir de esta situación. Hay que trabajar sabiendo donde estás, ahora mismo lo que nos va a llevar a conseguir victorias es eso”.

Alto nivel de concentración

“Lo que el equipo está haciendo desde el principio de temporada es responderse y levantarse de cada golpe e intentar mejorar. Durante estos dos últimos partidos lo hemos conseguido, hemos conseguido estar muy concentrados, no encajar gol y a nivel personal también da confianza”.

Tres puntos muy importantes

“Son importantísimo para nosotros estos dos partidos. Obviamente, primero centrarnos en el Extremadura, que es un partido muy complicado, fuera de casa y ante un rival muy difícil. El equipo tiene que ir con el cuchillo entre los dientes porque es un partido vital para nosotros. Tenemos que afrontarlo así, con esa necesidad de ganar los tres puntos ante un rival directo. El equipo está trabajando bien durante la semana, lo estamos preparando bien. Tenemos muchas ganas de que llegue ya y ganar esos tres puntos, la plantilla es conscientes de que nos jugamos mucho y así vamos a salir al campo”.

La afición es el principal impulso

“Sinceramente, al final me quedo con la gran afición que tenemos. En los buenos momentos y en los malos siempre han estado con nosotros y esa demostración nunca la olvidaré. Trabajamos por conseguir los puntos por nosotros y por esta afición que nos está apoyando desde el principio. A ellos les debemos todo este esfuerzo”.