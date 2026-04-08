César Ramírez, coordinador médico de Quirónsalud para el Málaga CF: "Larrubia se probará el sábado antes del partido"

La enfermería del Málaga CF centra toda la atención en la semana previa a uno de los duelos clave de la temporada. La situación de David Larrubia, uno de los pilares del equipo, es la principal incógnita. El doctor César Ramírez, coordinador médico de Quirónsalud para el club, ha arrojado luz sobre su estado en una entrevista en Deportes COPE Málaga, confirmando que el canterano será sometido a una prueba definitiva el mismo día del partido para decidir su participación contra Las Palmas.

Larrubia, entre algodones para evitar la fractura

El origen de la dolencia de David Larrubia se encuentra en un traumatismo directo que sufrió en un entrenamiento previo al partido frente al Cádiz. Aunque el jugador jugó ese partido contra el Cádiz y los posteriores frente al Leganés, Andorra y Deportivo, fue tras el partido en Riazon cuando el '10' del Málaga se encontró peor. Así lo ha explicado el doctor Ramírez, el jugador comenzó a sentir dolor en su pie izquierdo tras el encuentro. Las pruebas de imagen posteriores revelaron "una inflamación de las partes blandas y un edema óseo focalizado en el hueso escafoides tarsiano", una lesión que, aunque no es una fractura, obliga a extremar las precauciones.

La Liga Larrubia deberá ir con cautela

El plan de recuperación para esta semana consiste en "disminuirle un poco la carga de trabajo activa, no la pasiva". Larrubia puede realizar actividades sin impacto, como montar en bicicleta o caminar, pero se evitará cualquier ejercicio que suponga un riesgo para la zona inflamada. El objetivo es claro: evitar que el edema óseo derive en una fisura o una fractura, lo que alargaría considerablemente su tiempo de baja. "El paso que hay es muy corto para que se produzca eso, y nosotros tenemos que mirar por el bien del jugador", ha advertido Ramírez.

Hasta el mismo sábado por la mañana no tendremos el diagnóstico de ese mismo día" Doctor César Ramírez Coordinador médico de Quirónsalud para el Málaga C.F.

La decisión final sobre Larrubia no se tomará hasta el último momento. "El mismo sábado se hará una prueba sobre el campo y el cuerpo médico, junto con el cuerpo técnico, pues decidirá si el jugador está para jugar o no", ha detallado el galeno. Esta evaluación determinará si el futbolista puede entrar en la convocatoria, aunque la prudencia es máxima. "Hasta el mismo sábado por la mañana no tendremos el diagnóstico de ese mismo día", ha sentenciado Ramírez, dejando claro que no se correrán riesgos innecesarios.

César Ramírez es coordinador médico de Quirónsalud para el Málaga C.F.

Para aclarar la naturaleza de la lesión, el doctor Ramírez ha explicado qué es el escafoides tarsiano, un hueso que a menudo se confunde con su homónimo de la mano. "Es un hueso que está encajado en el antepié", ha señalado, situándolo junto a la articulación del tobillo y otros huesos esenciales como el calcáneo y el astrágalo. Es una pieza clave en movimientos como ponerse de puntillas, golpear el balón o girar el pie, por lo que el dolor en esa zona es incapacitante para un futbolista.

Dani Lorenzo, baja mínima de tres semanas

Otro de los talentos del Málaga, Dani Lorenzo, también se encuentra en el dique seco. Su lesión se produjo tras el partido contra el Andorra, cuando empezó con unas molestias en el sóleo de la pierna izquierda. Las pruebas confirmaron una "lesión de grado leve", pero en un músculo que el propio doctor Ramírez califica de "bastante traicionero". El plan con él es de precaución absoluta para evitar recaídas que puedan ser fatales para el resto de la temporada.

Josema Moreno Dani Lorenzo celebra su gol en Albacete

Los plazos para Dani Lorenzo son más definidos, aunque siempre sujetos a su evolución. "El jugador va a estar mínimo, mínimo, mínimo, son 3 semanas sin poder estar en activo", ha confirmado el coordinador médico. La idea es que pueda reaparecer para el partido contra el Castellón, pero sin ninguna prisa. La filosofía del club, en este sentido, es innegociable.

Es preferible tener un jugador sano para los últimos cuatro partidos y para el playoff que no por forzarlo y perderlo para ese tiempo" Doctor César Ramírez Coordinador médico de Quirónsalud para el Málaga C.F.

Ramírez ha resumido la estrategia del cuerpo médico con una frase contundente: "Es preferible tener un jugador sano para los últimos cuatro partidos y para el playoff que no por forzarlo y perderlo para ese tiempo". Esta máxima se aplica tanto a Dani Lorenzo como a Larrubia, priorizando la salud a largo plazo del futbolista y los intereses del equipo en el tramo decisivo de la competición, donde se jugarán el ascenso.

Carlos Dotor, la gran noticia

La cara positiva en la enfermería la representa Carlos Dotor. El centrocampista "está esta semana entrenando con el grupo, físicamente está muy bien, sin dolor", ha asegurado el doctor Ramírez. Tras superar su lesión de clavícula, el único paso que le queda es comprobar cómo tolera "la carga de contacto que es tan importante en el fútbol". Si todo sigue según lo previsto, Dotor podría ser la gran novedad en la convocatoria para el partido del sábado.

La Liga Dotor estaba en su mejor momento en el Málaga

El regreso de Dotor es un impulso anímico y deportivo para el equipo en un momento de máxima exigencia. Aunque el cuerpo médico evaluará su tolerancia al choque en los entrenamientos restantes, la previsión es optimista. "En principio, la idea es que pueda estar lo antes posible también", ha concluido el doctor, abriendo la puerta a su reaparición inmediata contra Las Palmas.