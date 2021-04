Caye en COPE Málaga: “No creo que haya relajación porque incluso ahora apretamos más”

Se le ve feliz y eso se nota. El pasado domingo marcó su primer gol en Liga en La Rosaleda y curiosamente en la misma portería que la pasada temporada cuando visitó Málaga con el Cádiz. Caye Quintana atendió a Deportes COPE Málaga y reconoció que, “cuando marqué me quedé un poco frío porque tenía la sensación de que Jairo estaba en fuera de juego. Se nos mide por el gol, pero si no puedo marcar siempre quiero ayudar en otras facetas del juego", apuntaba.

Y es que el trabajo no lo ha negociado nunca el onubense, “siempre confío en el trabajo. Siempre he ayudado al Málaga con todo lo que tengo. Cuando no marco trabajo más para poder ser útil al equipo. Espero engordar más la racha y poder acabar con mejores cifras a final de temporada”, se sinceraba.

FUTURO

Caye Quintana está cedido por el Cádiz, le queda un año más y en verano deberá volver a la Tacita de plata. El Cádiz tiene pie y medio en Primera y la salvación ya casi la tiene, eso será vital para que Caye vea si puede seguir, aunque Caye Quintana desvelaba en COPE Málaga que, “el Cádiz se portó muy bien al asumir gran parte de mi ficha para jugar en el Málaga. No sé si podrá seguir siendo así la próxima temporada. Ahora quiero acabar bien aquí. Estoy en una etapa muy importante de mi carrera para consolidarme. Todo es hablarlo", apunta.

“Yo es que estoy muy feliz en Málaga. Me queda un año en el Cádiz y tendré que volver allí y habrá que tomar una decisión en verano. No es sólo una decisión mía”, comenta el delantero malaguista.

JUGAR CON DOS PUNTAS

Sobre la llegada de Stefan, Caye señalaba claramente que, “Sçepovic y yo somos muy parecidos. Nos gusta movernos e ir al espacio. Estoy cómodo con él, como lo estaba con Chavarría. Es decisión del entrenador”, apunta.

Y era inevitable hablar del enorme mérito de esta temporada con todos los problemas que existieron en verano, “es que empezamos la liga con muchos problemas. Apenas entrenamos juntos. Hay que darle mucho mérito a los puntos que llevamos. Ahora hay que ir partido a partido para quedar lo más arriba posible”, señala.

