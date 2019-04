Casimiro: "Si Suárez no estuviese al cien por cien, pues no lo metemos, pero estaba y jugó"

El técnico del Unicaja ha comparecido hoy ante los medios para tratar la actualidad del equipo y el encuentro que mañana le lleva a la cancha del Valencia Basket, para recuperar el partido de la jornada 27. Casimirio aseguró que "el partido contra el Valencia Basket será difícil, ante un equipo que viene de hacer grandes cosas, que llega en una gran dinámica. Estamos preparándonos para realizar el mejor trabajo posible y trataremos de competir. Si estamos dolidos, hay que hacer un gran trabajo allí para poner las bases para recuperar el terreno perdido. Para recuperar la cuarta plaza hay que hacer un gran trabajo en Valencia".

El equipo afronta el partido con una gran motivación por lo que hay en juego: "El sentimiento que tenemos es que debemos retomar la situación de sentirnos bien para intentar recuperar la cuarta plaza... Trataremos de usar todas las armas a nuestra disposición para conseguir esa extra motivación. La motivación que nos debe mover es volver a sentirnos bien, a competir, a hacer un trabajo bien hecho. Tenemos la oportunidad de recuperar la cuarta plaza".

Sobre lo decisivo del partido en la clasificación, Casimiro aseguró que "no es el partido más importante, es uno más de la parte final de la temporada, donde cada posibilidad que vas dejando atrás es una opción menos de hacer las cosas bien. No miro hacia atrás. Me ha ido bien así. Siempre miro hacia delante. Ahora mismo sólo pienso en que tenemos una grandísima oportunidad de recuperar la cuarta plaza, no miro a los equipos que vienen detrás"

Sobre la lesión de Carlos Suárez dijo que "llevaba entrenando desde el jueves. Hizo la readaptación, que fue más intensa que los entrenamientos y respondió bien... Entrenó bien el jueves, el viernes y estaba preparado para jugar. Estaba haciendo un partidazo y en un momento determinado notó molestias y pidió el cambio. Si no estuviese al cien por cien, pues no lo metemos. Se hizo un estudio en el descanso, se le puso un vendaje y por eso salió en el cinco inicial.. pero cuando se vio que le seguía molestando ya no volvió a jugar".

Como jugar en Valencia y Euroliga

Sobre el planteamiento táctico, Casimiro optó por no dar pistas e incluso ironizó al respecto. «Se suma Morgan al trabajo, para una posición en la que está Carlos. Puede tener una posibilidad. Se me lesiona Carlos y tiro de un cuatro. No me planteo jugar con Lessort de cuatro... Si lo leen en Valencia diré que Kyle Wiltjer jugará de cinco, a ver si se lo creen. No voy a dar detalles. Es una de las posibilidades que hay«.

Por otro lado, el preparador manchego dijo que nadie le ha echado en cara desde el club el hecho de que se hayan perdido las opciones de alcanzar la Euroliga la próxima temporada. «No estoy para balances. Está claro que la Euroliga era uno de los objetivos. Había dos opciones y se nos cerraron las dos. Estoy centrado en que el equipo compita mañana. Hemos estado dolidos cada vez que perdimos opciones, pero me han dicho que tenemos que seguir trabajando», finalizó.