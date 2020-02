Casimiro: "Ha sido bastante sencillo para un Real Madrid muy potente"

No pudo ser. La final soñada ante su afición no tuvo un final feliz para el Unicaja, que se vio completamente superado por el Real Madrid. Luis Casimiro comenzó su comparecencia ante los medios felicitando al campeón Real Madrid: “Ha jugado muy bien, ahora mismo mi valoración está dentro de la perspectiva de la frustración. El Real Madrid ha tenido mucho acierto desde los tres puntos, con canastas sobre la bocina que nos han castigado mucho. Ha sido bastante sencillo para un Real Madrid muy potente”.

Además, Casimiro comentó que “mi sentimiento ahora es de decepción porque queríamos haber hecho un buen partido. Ahora no me sale valorar todo lo bonito que hemos hecho en esta Copa. Fastidia mucho perder y no puedo tener otro semblante”.

Por otro lado, los jugadores también valoraron esta edición de la Copa y la derrota en la final ante el equipo blanco. Uno de ellos fue Carlos Suárez, que explicó que el Madrid “es un superequipo y nosotros nos quedamos sin energía”.

Suárez, que aportó seis puntos y ocho de valoración fue rotundo por lo ocurrido: "Nos faltó chispa. Decisiones erróneas, pérdidas de balón y ellos han jugado muy bien y son el mejor equipo de Europa”, sentenció el capitán del Unicaja.

Además, Waczynski terminó contrariado por el resultado tan abultado: "Tres días seguidos es difícil jugar a este nivel", sin bien subrayó que "en la segunda parte no podíamos jugar sin Jaime Fernández y Toupane".

Sobre la clave del encuentro, el exterior polaco indicó que "en la primera parte tuvimos muchas pérdidas y no estuvimos acertados en el rebote" y precisó que el Madrid "tuvo muchos tiros abiertos y su defensa fue mejor".

El escolta Jaime Fernández, que solo jugo ocho minutos y 35 segundos, al tener algún problema físico, dijo que "nos pasaron por encima y enhorabuena para ellos".