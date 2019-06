Casimiro: "Hemos hecho una buena temporada"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, aseguró que los dos triples de Louis Labeyrie fueron determinantes en la victoria del Valencia Basket en el tercer y definitivo encuentro de los cuartos de final, pero añadió que su balance general de la temporada es bueno.

"Hemos arrastrado el primer cuarto, pero hemos sido capaces de no dar nunca el partido por perdido. Era difícil volver y lo hemos hecho, hay que valorar la buena mentalidad de los jugadores, que hemos luchado hasta el final y hemos tenido opciones hasta el último momento", explicó el técnico manchego que felicitó al Valencia.

Casimiro recordó "todas las dificultades"que han tenido con muchas lesiones durante muchos meses, sin que el equipo se haya descompuesto. "Hemos tenido un sesenta por ciento de victorias", recordó. "Hemos estado tanto cerca o tan lejos de conseguir los objetivos, como se quiera ver. Hemos estado a segundos de pasar en la Eurocop y aquí a semifinales.. Si lo hubiéramos conseguido, habría sido muy buena y como no lo hicimos pues es una buena temporada buena. El baloncesto español así me lo reconoce. Hemos un buen baloncesto por momentos y hemos sido capaz de reinventarnos. Sólamente no hemos competido en un partido, aquí en Valencia donde salimos humillados.", afirmó.

Casimiro dijo que en este cruce "los jugadores se han vaciado a nivel físico y han dejado también todo a nivel táctico. En ese sentido hay que estar satisfecho aunque no podemos estar felices tras haber perdido una serie en la que hemos tenido opciones de ganar"