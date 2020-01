Sergio Buenacasa se ha presentado en sociedad como nuevo jugador del Málaga. El delantero aragonéz que debutó testimonialmente como nuevo jugador del Málaga se muestra encantado de su llegada al club blanquiazul a pesar de la grave situación institucional y deportiva que vive la entidad: "Estoy súper feliz en Málaga, es un cambio a mejor mil veces, y como futbolista voy a intentar siempre dar todo. Soy un delantero dinámico, que me gusta correr con espacios e intentaré hacer goles y ayudar a que mis compañeros los hagan”, explicó el nuevo jugador malaguista.

Buenacasa se ha perdido gran parte de la temporada, en la que ha militado en la Ponferradina, por culpa de las lesiones que también le impidieron mostrar su nivel la temporada pasada en el Mallorca: "Tuve una lesión en pretemporada y me condicionó un poco para luego entrar y tener la importancia que quería en la ‘Ponfe’. Al contar para el entrenador estoy a disgusto con mi rol y hablo con el Mallorca, y salen ciertas opciones y la que me ilusiona es venir a Málaga. La ‘Ponfe’ no puso ninguna traba y les agradezco que entendieran mi situación y la ilusión por jugar la segunda vuelta en Málaga”.

El nuevo ariete malaguista también cuenta como ha visto al equipo: "Lo he encontrado muy unido. Es un bloque fuerte preparado para afrontar una segunda vuelta competitiva que nos viene. En lo personal, contento por debutar y encontrarme una Rosaleda que animó muchísimo. Preparado para lo que venga y para apoyar al equipo en lo que pueda. “Al equipo lo veo muy fuerte, y la plantilla tiene jugadores importantes con mucha experiencia y trabajo. No nos tenemos que marcar ninguna meta a largo plazo, sino ser humilde aun sabiendo que somos el Málaga, y eso conlleva responsabilidad; y a pensar en los tres puntos del próximo partido empezando por el ‘Fuenla.’”

Por último Buenacasa habló del entrenador, Sergio Pellicer: "El míster conoce el club a la perfección y sabe lo que representa para Málaga. No ha tenido tiempo para hacer grandes cambios, pero ha dado ánimo al equipo. El equipo estuvo ayer bien y, nada, a mejorar poco a poco”.​