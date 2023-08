Brizuela se despide de Unicaja: "No me voy por dinero"

Darío Brizuela ya es historia de Unicaja, el nuevo jugador del Barça se despide tras jugar 173 partidos con la camiseta verde y tras haber ganado el título de la Copa del Rey. El escolTa donostiarra es el jugador 27 con más partidos en la historia de la entidad y se marcha tras haber miltado cuatro años en el club malagueño.

Brizuela no ha estado solo en su despedida, acompañado por su esposa y su hijo, el jugador también ha estado arropado de todo el club, encabezado por López Nieto, y por compañeros y ex compañeros en estos cuatro años en Málaga. Ahí estaba su gran amigo, Alberto Díaz o Carlos Suárez.

DESPEDIDA CON HONORES

Fue el presidente de Unicaja Baloncesto, López Nieto el que rompió el hielo y el que quiso agradecer a Brizuela los servicios prestados: "El deporte profesional tiene sus caminos y vericuetos y hay que naturalizar las situaciones. Cuando un equipo de potencial económico superior al tuyo llega y marca una trayectoria que ilusiona hay que entenderlo. Le dices que disfrute, triunfe salvo cuando juegue contra nosotros", explicana el presidente del club. Brizuela deja en las arcas del club 1,2 millones de euros.

MOTIVOS DE SU MARCHA

Brizuela ha querido dejar claro que no se marcha por dinero: "Deportivamente es una decisión fácil, es ir a uno de los mejores clubes de Europa, todo jugador lo quiere dar ese paso. Tuvimos una conversación larga con mi mujer sobre si irnos o no. La comodidad y la felicidad que teníamos aquí en Málaga no sé si la vamos a replicar. Tuve una llamada a Alberto dura, no fue fácil, es un gran amigo, romper esos lazos es complicado. Emocionalmente ha sido muy difícil, nos ha costado. Por muy feliz que yo esté en Málaga, y lo iba a seguir estando, se me ha planteado un reto muy grande, un paso más allá en mi carrera. Un club muy importante al que es muy difícil decir que no. Como competidor quieres saber hasta dónde quieres llegar, si tienes nivel Euroliga, si puedes competir con los mejores. No es decisión económica, es el reto, de jugar, siempre he dicho que me hubiera encantado jugar la Euroliga con el Unicaja, pero no fue posible."

La "mamba vaca" como fue apodado, explica como se enteró del interés del equipo azulgrana: "Me pilla con mi mujer de vacaciones, no me lo esperaba para nada. La conversación es muy rápida, que el Barça está muy interesado y que iba a pagar la cláusula para que no se complique el traspaso. La conversación con el Unicaja fue al día de siguiente. Estoy agradecido por que me lo pusieran tan fácil"

Más allá del título de la Copa del Rey, Brizuela se queda con el lado personal de su etapa en Unicaja: "Lo mejor que me llevo de esta ciudad es mi hijo, mi hijo es y será siempre de Málaga. Hemos vivido aquí muchas cosas bonitas, la ciudad y su gente nos ayudó a ser mejores personas. Me importa más lo humano y los amigos que he hecho aquí, me los llevaré para siempre. Doy las gracias por ayudarme a ser mejor jugador y mejor persona".

Brizuela ya es historia de Unicaja, se marcha por la puerta grande del Unicaja, que ha despedido con grandeza a unos de los jugadores con más talento que han vestido la camiseta del club malagueño .