La batalla más reñida por el ascenso: así ven al Málaga los siete grandes rivales en la lucha por Primera

Los redactores de COPE en las ciudades que se juegan el ascenso a primera división hablan de las opciones de sus equipos

La Segunda División entra en su fase decisiva con una de las batallas por el ascenso más emocionantes que se recuerdan. Hasta ocho equipos se encuentran inmersos en una lucha sin cuartel por las dos plazas de ascenso directo y las cuatro de playoff que dan acceso a la élite del fútbol español. Con el Málaga CF como uno de los grandes protagonistas, los corresponsales de la cadena COPE en las ciudades de sus siete rivales directos analizan el estado de sus equipos, sus calendarios y la percepción que tienen del conjunto blanquiazul en un final de temporada que se prevé de infarto.

Líderes y aspirantes al ascenso directo

El Racing de Santander (líder, 68 puntos) es quien parte con ventaja. Tras su victoria en Anoeta (1-3), parece haber superado un bache que generó dudas. El periodista de COPE Cantabria, Jaime Olmo, señala que, paradójicamente, el equipo ha fallado más "con los rivales de mitad de tabla hacia abajo". Aunque el calendario parece amable, con partidos ante Ceuta (fuera), Huesca (casa), Leganés (fuera), Valladolid (casa), Málaga (fuera) y Cádiz (casa), la cautela es máxima. Olmo cree que el equipo "ha aprendido de los errores del pasado" y tiene el ascenso "muy bien encaminado". Sobre el Málaga, lo define como "un equipo vertiginoso, con una propuesta ofensiva muy, muy interesante", y no descarta que La Rosaleda sea el escenario donde el Racing se juegue el ascenso.

LaLiga Alegría en los jugadores del Racing de Santander en la victoria por 4-1 frente a Las Palmas

En la segunda plaza, sinónimo de ascenso directo, se encuentra el Deportivo de la Coruña. El optimismo es palpable en la ciudad, como confirma Pepe Torrente desde COPE Coruña. "La gente sueña con el ascenso directo", afirma, destacando la solidez del equipo y la recuperación de jugadores clave como Jeremy Hernández. El apoyo de la afición es total, con 24.000 espectadores en Riazor un lunes. Torrente ve al Málaga como "un equipo muy potente, con chavales descarados" y un "serio candidato". El calendario del Depor incluye duelos contra Burgos (fuera), Leganés (casa), Cádiz (fuera), Andorra (casa), Valladolid (fuera) y Las Palmas (casa).

LALIGA Los jugadores del Depor celebran uno de los goles contra el Mirandés en el Deportivo - Mirandés

Empatado a puntos con el Depor está la UD Almería, tercer clasificado. El equipo de Rubi es una apisonadora en casa, donde suma siete victorias seguidas, pero le cuesta puntuar a domicilio. Jordi Folk, de COPE Almería, admite que el equipo debe mejorar fuera para no poner en riesgo el objetivo. El calendario les enfrentará a Granada (fuera), Mirandés (casa), Burgos (fuera), Las Palmas (casa), Sporting de Gijón (fuera) y Valladolid (casa). Folk se deshace en elogios hacia el Málaga tras el reciente enfrentamiento: "El Málaga ha sido el equipo que más me ha gustado aquí en Almería, de toda la temporada. Demostró una personalidad arrolladora".

La Liga Al final del partido hubo provocación por parte de jugadores del Almería

A nivel de personalidad, de querer ir a por el partido, a mí el equipo que más me ha gustado ha sido el Málaga" Jordi Folqué COPE Almería

La reñida lucha por entrar en el playoff

El CD Castellón ocupa la cuarta plaza con 61 puntos, uno más que el Málaga. El equipo de Castalia vive un momento dulce, con la afición volcada tras años muy difíciles que casi acaban con la desaparición del club. Juan Igual, de COPE Castellón, explica que el equipo juega "sin la presión" que tienen otros, ya que no estaba diseñado para estar tan arriba. El próximo partido es, precisamente, una final en La Rosaleda contra el Málaga. Su calendario se completa con Córdoba (casa), Ceuta (fuera), Cádiz (casa), Huesca (fuera) y Eibar (casa). La visión sobre el equipo de Funes es inmejorable: "Recuerdo el partido de la primera vuelta en Castalia, y a mí me maravilló el Málaga. Yo creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol, un fútbol muy brillante".

La Liga El Castellón suma un punto más que el Málaga

Me maravilló el Málaga, es un equipo que juega un fútbol muy brillante" Juan Igual COPE Castellón

Con los mismos 60 puntos que el Málaga se encuentra el Burgos CF, sexto clasificado. Desde COPE Burgos, Dani Blanque ve el ascenso directo "muy complicado", pero la ilusión por el playoff es máxima. La gran fortaleza del equipo es su "capacidad defensiva", siendo el mejor de la categoría en esa faceta. El estadio de El Plantío es un fortín donde este fin de semana reciben al Deportivo. Blanque considera al Málaga y al Castellón como los "grandes rivales a batir", aunque advierte del peligro del Eibar. El calendario burgalés es exigente: Deportivo (casa), Real Sociedad B (fuera), Almería (casa), Granada (fuera), Cultural Leonesa (fuera) y Andorra (casa).

Burgos CF David González, jugador del Burgos CF

Justo fuera de los puestos de playoff, pero también con 60 puntos, está la UD Las Palmas. Su situación es compleja, ya que, según Juan Francisco Cruz de COPE Las Palmas, tienen el calendario más difícil. Son fuertes en casa pero muy irregulares fuera, y de los seis partidos que les quedan, cuatro son a domicilio. "Es muy difícil el ascenso directo, aquí lo que se busca es la promoción", asegura. El miedo a que el Eibar les arrebate la plaza es real. Para Cruz, el Málaga ha sido "el que más me ha gustado en los dos partidos, en casa y fuera", y sería el rival a evitar en una eliminatoria. Su calendario: Cádiz (fuera), Valladolid (casa), Andorra (fuera), Almería (fuera), Zaragoza (casa) y Deportivo (fuera).

UD LAS PALMAS

El Eibar, la gran amenaza que llega desde atrás

El rival que todos temen es la SD Eibar. Aunque es octavo con 58 puntos, su estado de forma es espectacular, habiendo sumado 23 de los últimos 27 puntos posibles. Óscar Imedio, de COPE Eibar, reconoce que el equipo llega "con la moral por las nubes". Su fortaleza en Ipurua es clave, aunque a domicilio su rendimiento baja. El próximo rival en casa será el Málaga, en un duelo que se antoja decisivo. El resto de su calendario incluye visitas a Albacete, Miranda de Ebro y Castellón, y reciben en casa al Córdoba. Un punto débil, según Imedio, es que tienen el golaveraje perdido "con la gran mayoría de los equipos de arriba", un factor que podría ser crucial en una clasificación tan apretada.

La Liga El Eibar es el equipo más en forma

calendario málaga

Por su parte, en las seis jornadas que quedan, el Málaga deberá jugar tres partidos en casa y tres fuera: Castellón (La Rosaleda), Eibar (fuera), Sporting (La Rosaleda), Ceuta (fuera), Racing (La Rosaleda) y Zaragoza (fuera). Dieciocho puntos y todo por decidir.