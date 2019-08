Axel Toupane cerrará la plantilla de Unicaja

Si nada se tuerce a última hora, Unicaja ya tiene sustituto para el lesionado Dragan Milosavljevic: Axel Toupane. El alero francés de 27 años y 2,01 m de estatura se convertirá en jugador de Unicaja para la próxima temporada. El acuerdo está cercano a producirse como reconoce el Director de Operaciones del club que no se escondió cuando se le preguntó por el fancés: "Estamos cerca, pero no está cerrado. Es la primera opción que tenemos. Está casi cerrado, pero no totalmente".

Unicaja se ha movido rápido en el mercado. Milosavljevic se lesionó el viernes por la noche con la selección serbia y ya se sabía que la lesión era grave. El sábado por la mañana se confirmarban los peores presagios: rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda por lo que el jugador debería estar de baja entre 6-7 meses. Inmediatamente después, Unicaja mantenía los primeros contactos con el jugador que ve con agrado la idea de recalar en Unicaja tras una mala experiencia con el Olimpiacos: "Siempre tenemos un jugador en la recámara y hacemos seguimientos para este tipo de circnstancias. Se había estado barajando y era del gusto del entrenador y él nos gustaba más. Es un jugador que cubre las necesidades del equipo".

Toupane se encuentra con la selección de Francia preparando el Mundobasket de China. Está en una lista de 14 y el seleccionador galo tendrá que realizar dos descartes, aunque el jugador tiene serias opciones de acudir a la cita mundialista. Toupane es un alero de una enorme capacidad física. Tras pasar por las filas de Estrasburgo probó en la NBA, primero en G League con los Raptors 905, luego jugó en Dever, Milwakee y New Orleans. En su regreso a Europa ha militado en el Zalguiris, donde completó una gran temporada a las órdenes de Jasikevicius, y Olimpiacos donde tuvo un rendimiento irregular.