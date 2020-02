Axel Bouteille: "Soy un jugador agresivo. Me gusta asumir responsabilidades y tirar"

Axel Bouteille ha sido presentado en sociedad como nuevo jugador de Unicaja. El alero francés de 2,01 m firma por lo que resta de temporada y dos más. Bouteille ya conoce a sus nuevos compañeros y debutará el domingo frente al Real Madrid: "Es la primera vez que salgo de un equipo a mitad de temporada, cuando recibí esta oferta me centré en Málaga.Vengo en forma, ya que vengo de jugar en Bilbao y con la selección de Francia en las Ventanas FIBA; solamente tengo que aprenderme los sistemas nuevos y estoy listo para competir", explicó el nuevo jugador de Unicaja.

Sobre lo que puede aportar, el alero francés se define de la siguiente manera: "Intento ser agresivo todo el tiempo, tomar responsabilidades y tirar. En defensa tengo mucho que aprender, pero me adaptaré al equipo y a mis compañeros. Hay mucho talento en este Unicaja, cuando jugué contra ellos las dos veces fueron partidos difíciles. Hay mucho potencial".

Bouteille, no podrá jugar la Eurocup: "Sé que no voy a poder competir en la Eurocop, pero estoy muy contento de haber firmado". Por otro lado, el director deportivo de Unicaja, Manolo Rubia dejó claro que Bouteille "será jugador de Unicaja la próxima temporada juegue o no euroliga el equipo". De esta manera se zanjan rumores sobre una posible salida del francés en caso de que Unicaja no compitiera en la máxima competición continental.

Unicaja está siendo asolado por una plaga de lesiones, es por ello, que el club ha solicitado formalmente a la Eurocup aplazar el partido del 4 de marzo ante el Joventut de Badalona. Carlos Suárez, Toupane, Jaime Fernández, Alberto Díaz y Ejim serán bajas para ese partido, mientras que los recién llegado Simonovic y Bouteille no pueden jugar esta competición.