Así te hemos narrado los goles en la derrota del Málaga en Ceuta (3-2)

Mal partido del Málaga que sufre un nuevo revés en este año 2024. En el Alfonso Murube el equipo malaguista no estuvo bien en lo general y acabó cediendo. Remontó el gol de Cedric en el primer tiempo gracias a los goles de Dioni y Dani Lorenzo. Pero fue un espejismo.



No le valieron esos 15 minutos buenos y el cuadro caballa le remontó y nada pudo hacer. Sobre todo duele el error de Herrero en el tercer gol de Sofiane.



SE VA EL CASTELLON



El ascenso directo se escapa. No es fiable este Málaga. Lo próximo será este domingo en casa ante el Castellón en La Rosaleda. Los malaguistas en Ceuta cayeron víctimas de sus errores. Queda toda una segunda vuelta y que no se le haga larga

Pellicer: “Por la exigencia y la historia. El del domingo es un partido fuerte. Será una buena prueba. Es el favorito. Hay un equipo que lo esta haciendo bien y otro mejor. Nosotros estamos en ese escalón. No merecemos más ni menos. Hay que seguir mejorando” pic.twitter.com/6VbCnFJUF8 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) January 14, 2024