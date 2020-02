Antoñín: "Aquí es donde quiero estar por mucho tiempo"

Puesta de largo de Antoñín renovado el pasado viernes hasta el año 2023. El futbolista mantiene la cláusula de 3 millones hasta el 30 de junio y subirá a seis millones a partir del 1 de julio. El Getafe sigue tras la estela del futbolista que dice que cumple un sueño jugando en el Málaga. “Para mí es un orgullo, una alegría para mi familia y para el barrio”, aseguró.

El nuevo 19 del Málaga señaló además en su puesta somo vivió todo este proceso de canterano a profesional en el primer equipo. “Lo he vivido muy bien, con mi familia y representantes. Desde primera hora quería estar en el Club donde estoy y es donde quiero estar por mucho tiempo”. Del paso de ser jugador del filial a profesional comentó, “la situación ha cambiado bastante. En seis meses de estar con el filial a estar con ficha profesional en el primer equipo. Estoy muy contento y a seguir”. Antoñín se mostró orgulloso por la renovación, “para mí es un orgullo, una alegría para mí y para mi familia, para el barrio. Poder jugar donde desde pequeño se sueña. Se vive con mucha alegría y seguiré trabajando para estar aquí muchos años”, dijo.

Y es que el punta malaguista se llevó muchas felicitaciones, “la familia, los amigos, el barrio entero, mucha gente felicitándome. Muy contento y a seguir trabajando. Mi reto es seguir trabajando, hay que llegar a más. No me pongo retos, simplemente trabajar, seguir así e ir cada vez a más. Ellos me dicen que es lo mejor que me ha podido pasar porque esto es lo que llevo buscando desde pequeño y lo he podido cumplir. La gente que me rodea está súper contenta”, apuntó.

Manolo Gaspar, director deportivo dijo en la presentación sobre esta firma que, "cuando asumí el cargo hace un tiempo dije que uno de mis primeros objetivos era que Antonio fuera profesional. Sin el mercado abierto no se podía hacer y había que analizar con la Liga. Siempre hemos tenido un lema y era que si no mejoraba lo que ya teníamos, no iba a venir nada. Que se haya podido dar este movimiento y utilizar la ficha 18 es doble. El chico se lo ha ganado y podemos contar con un canterano más de una hornada impresionante. También es un mensaje para la cantera que, teniendo las cosas claras, con trabajo y queriendo jugar en el Málaga, se puede conseguir. Antoñín es un jugador que cada domingo demuestra que quiere jugar en el Málaga”, apuntó.