Ángel Cañete y Enri Salinas malagueños campeones del mundo de baloncesto

Tres malagueños han contribuido al éxito de la selección española de baloncesto, brillante campeona del mundo por segunda vez en su historia. El entrenador, Ángel Sánchez Cañete; el preparador físico, Enri Salinas; y el médico, Carlos Salas; aportaron su granito de arena para que el baloncesto español firmara una nueva página antológica en el deporte de la canasta.

Ángel Sánchez Cañete y Enri Salinas pasaron por los micrófonos de Deportes COPE Málaga para analizar el logro conseguido y la fiesta que se vivió por las calles de Madrid: "Hasta que no llegas a España y ves la fiesta con la gente emocionada no te das cuenta de lo que se ha conseguido. En China estás metido en el trabajo y la rutina y no eres consciente de la gesta conseguida", dice Ángel Cañete, miembro del cuerpo técnico de Sergio Scariolo: "Yo me encargaba de preparar sistemas de ataque de nuestro equipo y de las defensas de los contrarios".

Enri Salinas, es el jefe del grupo de preparadores físicos de la selección: "Yo era el que gestionaba la carga de cada jugador. Adaptaba su plan de trabajo con sus preparadores físicos personales de ellos, para que llegaran todos en un estado físico óptimo", explica Salinas. Ambos destacan la humildad de jugadores con un palmarés inigualable: "Son gente treméndamente humilde. A pesar de ser estrellas su secreto es precisamente la humildad con la que trabajan. Marc Gasol ha venido directamente desde Canadá, con una mudanza por hacer desde Menphis y eso demuestra el compromiso". afirma Cañete.

Para los malagueños la figura de Scariolo es la clave de todo: "Él nos ha inculcado la excelencia. Sergio Scariolo nos ha cambiado la vida a todos. Nos deja marca y es nuestro gran referente". explica Enri Salinas.

Ahora Ángel Cañete y Enri Salinas volveran a la normalidad, Cañete se unirá al cuerpo técnico de Unicaja con Luis Casimiro y Enri Salinas a su labor de preparador físico en los distintos equipos de la cantera de Unicaja.