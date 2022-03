Aleix Febas en COPE Málaga: “Yo incluí la opción de compra. Estaría encantado de seguir en Málaga”

El Málaga tiene a tiro a un enorme jugador y con gran futuro por delante. Es el mediocampista Aleix Febas. Está cedido del Mállorca al Málaga y existe una opción preferencial de compra, “la quise incluir yo. Ahora en el césped me tengo que ganar esa opción de si me quiere o no el Málaga. Yo estaría encantado”, es así de rotundo Febas en una entrevista en Deportes COPE Málaga.

El balear apunta además lo bien que vino ganar al Amorebieta, "el triunfo nos sirve para quitarnos esa losa y soltarnos más. Cuando no llegan las victorias te atenazas. Nos repasamos bien del partido de Cartagena. Tenemos mucho margen de mejora".

FIJO PARA NATXO

Desde su llegada al club malaguista también tuvo palabras de elogios y al nuevo técnico, que le conoce de su paso en el Zaragoza, "han pasado 3 años desde que coincidí con Natxo Glez. Tenemos confianza, todos evolucionamos. El fútbol da muchas vueltas".

Sobre su futuro espera ese movimiento del Málaga, pero deja caer su agradecimiento al Mallorca que es de donde viene, “en Mallorca no tenía la continuidad que quería. Cada vez me voy encontrando mejor que es a lo que venía aquí. Ya se verá todo cuando llegue el momento, pero yo estaría muy contento", señala.

Sobre su espectacular regate ante Iker Bilbao señaló que: "Arriesgué, no me gusta regalar la pelota y está vez sí me salió este regate. Entiendo que a Pedri al jugar contra el Barça se le dé más repercusión".

Febas fue claro además en cuanto a hablar de la primera plantilla, “el equipo tiene calidad para estar más arriba. Hemos pasado semanas jodidas. Hay que llegar pronto a los 50 puntos y ya se verá. Tenemos ganas de darles una alegría a la afición y consolidar esta mejoría", señaló.

