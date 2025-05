Alberto Díaz y Kameron Taylor repiten en el podio de mejores defensores de la Liga Endesa

Málaga - Publicado el 23 may 2025, 17:35

El domingo tienen el último viaje de la liga regular para el Unicaja. Los malagueños se desplazan a Cataluña, donde se medirán este domingo 25 de mayo al Hiopos Lleida. Se trata de un encuentro en el que los de Ibon Navarro, tras convertirse matemáticamente en cabeza de serie para el Playoff, apurarán sus opciones para alcanzar la tercera posición en la clasificación, en posesión del Valencia Basket. Para ello, necesitan ganar los dos partidos que restan para el final de la liga regular y que los valencianos pierdan los suyos. Actualmente, el Unicaja está a una victoria de la tercera plaza, pero el basket average particular favorece al conjunto levantino. Pero hay más premios, ahora individuales.

Taylor y Díaz, premiados

La buena campaña del Unicaja en defensa tiene su reconocimiento en dos de sus jugadores. Alberto Díaz y Kameron Taylor han sido designados de nuevo como el segundo y el tercer mejor defensor de la Liga Endesa, unos reconocimientos que se han anunciado este viernes en un programa realizado por Marca con la colaboración de la ACB. En él, un jurado compuesto por ocho expertos han votado a sus candidatos al título de mejor defensor, que se ha llevado Edy Tavares (Real Madrid), quien ya ganara en las cuatro primeras ediciones del galardón (2021, 2022, 2023 y 2024). De este modo, se vuelve a componer el mismo podio que el curso anterior.

Mariano Pozo / Unicaja Imagen de Kameron Taylor y Alberto Díaz en el Carpena.

En esta ocasión, se ha contado con las votaciones han integrado este jurado dos grandes estrellas del baloncesto español, los ex jugadores Carlos Suárez y Anicet Lavodrama, este comentarista de COPE Málaga. Además, también han participado con sus votos Fran Fermoso, Sergio Scariolo y Lucio Angulo, como representantes del programa Overtime de Movistar Plus+, los Colgados del Aro by Endesa, Juanma López Iturriaga, Pablo Lolaso y Toñín Llorente, y el creador de contenido y comentarista televisivo Roc Massaguer, @outconsumer.