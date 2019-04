Alberto Díaz ha vuelto y lo ha hecho pletórico de facultades. El base malagueño reapareció en el partido ante el Tecnyconta Zaragoza el pasado 31 de marzo y una semana después ya fue clave en la victoria ante el Joventut donde aportó 16 puntos y acabó con 24 de valoración. Su impacto en el partido fue brutal y con él en el campo la diferencia para Unicaja hubiera sido de + 35. "Ha sido mi vuelta soñada. Volver con buenas sensaciones y encima ganando. Lo que queremos que el equipo vaya para arriba", explicó Alberto Díaz en los micrófonos de COPE Málaga.

Alberto Díaz reconoce que estos meses han sido un periodo donde ha tenido altibajos emocionales pero que siempre ha pensado en positivo: "Ha sido un proceso largo y duro. Ya hay luz al final del túnel. Espero que ya haya completado el cupo de lesiones. El deporte viene así. Con Jaime Fernández he compartido muchos momentos en este periodo de baja y nos hemos apoyado. Somos compañeros de habitación en la selección y en el equipo".

No está siendo una temporada fácil para Alberto Díaz que ha sufrido dos lesiones importantes esta temporada en la zona de los isquiotibiales: "Ahora tengo mejores sensaciones de cuando reaparecí en diciembre. En ese momento no me encontré bien anímicamente. Esta lesión es distinta a la que sufrí en diciembre. La inserción con el gluteo tiene tres tendones y yo me he lesionado en dos de ellos. No hemos tenido suerte con las lesiones hemos caído 3 jugadores en un momento importante de la temporada. Es una pena pero hay que mirar hacia delante".

Por último, Díaz habló de objetivos: "Aspiramos a quedar lo más arriba posible. Nos centramos en llegar más y dar el máximo. No podemos pensar en cosas externas. La euroliga no depende ya de nosotros".