Un malagueño, del barrio de Puerta Blanca, para más señas, será una de las principales amenazas para el Málaga este sábado en La Rosaleda cuando reciba al Alcoyano. Cristian Fernández, conocido como Agüero, es uno de los delanteros que presentará el sábado el mítico equipo del Collao.





INICIOS

Agüero, conocido así por un familiar suyo y porque en su casa eran seguidores del Atlético de Madrid, siempre tuvo el sueño de ser profesional del fútbol, para ello desde joven tuvo que labrarse su futuro lejos de Málaga y del Málaga, club donde nunca jugó: “Nuncá pasé por el Málaga. He jugado en el 26 de febrero, Juval, Tiro de Pichó, en el Puerta Blanca de más pequeño. Hice una buena temporada con el Juventud de Torremolinos y logramos el ascenso y de ahí me llegó la oferta del Sanse en Segunda B y empezó ya la cosa más en serio”, explica Agüero en los micrófonos de COPE.





SALIR DE MÁLAGA

Aunque le hubiera gustado hacer carrera más cerca de casa y labrarse un camino en Málaga, Agüero está satisfecho de la carrera que está haciendo y no le guarda rencor a nadie: “Cuando tuve que salir fuera, lo hice y no me quejo de que no me hubieran dado la oportunidad aquí. Al final el fútbol es esto y cada uno hace su camino. Nunca se sabe, mira el caso de Dioni, nunca se sabe cuando puedes volver.”

El sábado no será un día más en la carrera de Agüero, el malagueño jugará por primera vez en La Rosaleda y no estará solo, en las gradas les acompañará su familia y amigos de toda la vida: “De pequeño iba a La Rosaleda a ver los partidos, pero nunca he jugado allí, será bonito pisar el verde y jugar allí. Mi familia y amigos ya han sacado las entradas. Será muy especial.”





SUEÑO

Su camimo está siendo habitual últimamente en muchos futbolistas malagueños. Ahí están los casos de Dioni o de Escassi que también se fueron jóvenes de Málaga y ya de veteranos regresaron a Málaga para cumplir su sueño de jugar en el equipo de su ciudad. Para Agüero jugar en el Málaga también sería un sueño: “Todo el mundo quiere jugar en el Málaga, sería bonito. Pero pocos jugadores pueden jugar en el Málaga, ahora me toca defender al Alcoyano y estoy orgulloso de poder defender este escudo”

Victoria importante de equipo ??????

Trabajo, trabajo y trabajo ????@CD_Alcoyano ??

@mesquefotos_ ?? pic.twitter.com/m7Zy2s6eI6 — Cristian Fernández “Agüero” (@criistiiaan9) November 13, 2023





El Málaga llega a la cita del sábado con la necesidad de ganar en casa, después de dos empates seguidos en La Rosaleda. El Alcoyano, llega de ganar al Melilla, con un gol de Agüero, pero sumando solo dos puntos lejos del Collao. Agüero, dice que llegan con confianza: “Llegamos con confianza, no sólo por la victoria, si no por el juego. Será difícil porque sabemos lo gran equipo que es el Málaga y lo bien que se ha acoplado a la categoría. Espero un partido bonito, disfrutar y si puede ser llevar la victoria para Alcoy,” subraya Agüero que este sábado vivirá uno de los partidos más bonitos de su carrera.