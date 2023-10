Adrián Miramón, seis veces campeón del mundo: "Si me paro a pensar en mi futuro dejaría de remar"

Ser campeón de el mundo en cualquier disciplina deportiva es una meta que rara vez se consigue. Que encima lo consiga un malagueño es ya algo extraordinario y hacerlo hasta en seis ocasiones te eleva a la categoría de leyenda. Ese es el caso de Adrián Miramón que en Italia se ha vuelto a proclamar campeón del mundo de remo de mar. Una disciplina poco reconocida, pero de una gran competitividad como explica en COPE, Adrián Miramón: "Son 500 metros remando. Sales corriendo desde la playa entre 30 y 50 metros, depende de la modalidad. Luego son 250 metros de eslalon entre tres boyas y vuelves en línea recta a la playa y luego el spritn de entre 30 o 50 metros hasta la meta". En esta ocasión se ha impuesto a remeros que han ganado varias medallas en las Olimpiadas

REMO NO DA PARA VIVIR

La vida de Adrián Miramón gira entorno al remo, una disciplina espartana y compaginada con su trabajo de representante: "Entreno todos los días por la mañana y por la tarde. Luego, sobre las 19:30h, tengo una hora para dedicarme a mi trabajo de representante de la marca de embarción que utilizo y que me sirve para poder costearme los viajes que hago para competir".









Porque para dedicarse al remo hay que vivirlo y tener pasión por este deporte. Sin apenas ayudas de patrocinios y con poco reconocimiento el remo de mar no da para vivir en el futuro de él, si no todo lo contrario: "Es difícil vivir del remo, ya ni te digo de cara un futuro. Voy día a día. SI me parara a pensar lo que va a ser de mí una vez que me retire, dejaría de remar ahora mismo", confiesa.

VIDA NÓMADA

Adrián Miramón lleva una vida nómada entre Santa Pola en Alicante, Málaga e Irlanda, donde está radicada la empresa para la que trabaja. Aunque en Málaga lo tenía todo para progresar, a Adrián Miramón se fue a competir al Norte a la Liga de las Traineras: "En Málaga hay buenas condiciones para entrenar estas pruebas y hay muy buena cantera. Yo me fui hace diez 10 años al País Vasco porque mi preparador me dijo que estaba preparado para competir allí, pero aquí hay nivel de sobra"





DISCIPLINA OLÍMPICA

La historia del Remo de Mar puede cambiar para bien. Si todo va en como se espera, el Comité Olímpico Internacional catalogará el Remo de Mar como deporte Olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028: "Todo hace indicar que así será, falta la confirmación oficial. Sería el mejor colofón para acabar mi carrera".

Para entonces, Adrián Miramón tendría 37 años y sería una clara opción de medalla.